Menczer Tamás helyretette a gúnyolódó Magyar Pétert

– Magyar Péternek nagyon nem tetszik, hogy elmondom róla az igazat, az igazságot. Mindennel támad, mindennel próbálkozik. Most már egy dal is született rólam, de abban is önmagukat árulják el – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött új videójában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás azonban leszögezte, hogy sértegetéssel nem foglalkozik. Megjegyezte:

ilyen selyemfiúknál komolyabb emberek is sértegettek már, ezen mindig jól szórakozom.

– „Háború vagy béke? Menj már a fenébe!” Én menjek a fenébe? Akinek fontos Magyarország békéje, az menjen a fenébe? Akinek fontos Magyarország biztonsága, az menjen a fenébe? Aki arról beszél joggal, hogy a harmadik világháború kockázata soha nem volt akkora, mint napjainkban, az menjen a fenébe?

Aki meg akarja védeni Magyarország békéjét, az menjen a fenébe?

– sorolta az igazgató, majd úgy fogalmazott: „Magyar Péter annyira háborúpárti, hogy Szabó Tímea és Tordai Bence közösen sírva könyörög a receptért.”

A kommunikációs igazgató szerint a június 9-i választás tétje ebből is látható: „Háború vagy béke?” Rámutatott, hogy a kormány és a kormánypártok a béke pártján állnak, ezért június 9-én a Fidesz–KDNP jelöltjeinek támogatását kérte.