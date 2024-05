Felháborító kegyeletsértés történt a váci temetőben

A portálnak több sértett is arról számolt be, hogy anyák napja előtt kimentek a temetőbe, hogy muskátlit ültessenek az édesanyjuk sírjára, néhány nappal később azonban már hűlt helyét találták a virágoknak. Mária szólt a temető dolgozóinak is az ügyben, azonban ők nem tudnak mit tenni.

Állítólag több sértett is van, akinek szintén a muskátlijára utaztak. Azért azt sem hiszem, hogy nem tűnt fel senkinek, hogy tucatjával viszi ki valaki innen a muskátlit! Zacskóba vagy rekeszbe kellett tenni? És amúgy is, mit kezdenek vele? Eladja azt, amit valaki sírjáról szedett össze? A hányinger kap el tőle

– részletezte felháborodását a portálnak a nő. Valaki más szintén így járt, ő azt mondta:

Ez kegyeletsértés! Ennyi, nincs hova ragozni!

Andrea hozzáfűzte, a hideg futkos a hátán, ha arra gondol hogy hozzáérjen bárki más sírjához. Korábban pedig arról számolt be a Metropol, hogy a váci kutyafuttatók helyett több ember is inkább a temetőbe viszi a kutyáját sétálni és el is engedik őket.