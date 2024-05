Sokat fejlődött az infrastruktúra Magyarország egyik legnépesebb falujában

Hatalmas fejlődésen ment keresztül Solymár az elmúlt 18 évben – jelentette ki Szente Kálmán polgármester (Fidesz–KDNP) a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A településvezető felidézte: 2006-ban vette át a nagyközség irányítását, ezután közreműködött olyan beruházásokban, mint a falut két állomáson is érintő Esztergom–Budapest vasútvonal felújítása, ami szerinte a legnagyobb eredmény.

Új buszjáratok

Sokat fejlesztettek a helyi és a helyközi buszos tömegközlekedésen is: ma már a településközpontba is feljárnak a Volánbuszok, kibővítették a 64-es buszcsaládot, kivezették a Hűvösvölgyből közlekedő 157-es buszt a kerekhegyi területre, illetve két saját helyi járatot is üzemeltetnek, amelyek a távolabb lakókat viszik a településközpontba és a vasútállomásra. Mindemellett a gyalogosközlekedést fejlesztve járdák épültek és három gyalogátkelőhely kapott jelzőlámpás, kettő pedig lézerfényjelzős biztosítást.

Sok infrastrukturális fejlesztés történt az elmúlt 18 évben a II. kerület melletti településen (Forrás: Szente Kálmán polgármester Facebook-oldala)



A polgármester hozzátette, számos egyéb infrastrukturális fejlesztést is végrehajtottak: hat kilométer belterületi út kapott aszfaltburkolatot, nagyjából ugyanennyit újítottak fel, valamint megépítettek egy bölcsődét, amely 1993 óta nem üzemelt Solymáron. A települést százszázalékosan csatornázottá tették, két nagy lakóterületet, a Hutweidét és a Kerekhegyet bekötötték a szennyvízhálózatba, továbbá felépítettek egy olyan településüzemeltetési céget, ahol az egykor öt-hat közterületi dolgozó létszámát majdnem harmincra bővítették.

– Mindezeken túl energetikai beruházások, óvoda- és orvosirendelő-felújítások, napelem-telepítések, akadálymentesítési programok és játszótérépítések is fémjelezték az önkormányzat tevékenységét az elmúlt években – sorolta Szente Kálmán, aki

fontos eredménynek nevezte, hogy a ­2022-es aszály és vízhiány után megépítették a községet vészhelyzet esetén ellátó töltővezetéket, ami vízhiány esetén rásegít a tározók töltésére.

A jövő feladatai

Szerinte a faluban jelenleg három nagy megoldandó feladat van: az egyik a közlekedési problémák rendezése, melynek szerves eleme egy körforgalom megépítése a falu temetőjénél. Ezt már 15 évvel ezelőtt megtervezték, majd engedélyeztették, de mivel a teljes terület a magyar állam tulajdona, és a rendezés költsége 500-600 millió forint, ezt Solymár egyedül nem tudja kigazdálkodni a költségvetéséből. Emellett

komoly gond, hogy a falu sporttelepének tulajdonosa a helyben működő nagyvállalat, a Pemü Zrt., és a sportlétesítményt a cég az önkormányzat támogatása ellenére nem hajlandó sem tovább üzemeltetni, sem bérbe adni.

A harmadik feladat pedig az alsó tagozatos iskola teljes átépítése, amelyhez elkészítették a terveket, megszerezték az engedélyeket és még egy kormányhatározat is kiemelt beruházássá minősítette, a megvalósításhoz viszont hiányzik mintegy másfél milliárd forint. Szente Kálmán hozzátette: a következő polgármesteri ciklusban szeretné megépíteni a nagyközség megterveztetett és engedélyeztetett új óvodáját, amelyet több év alatt saját beruházásból fognak megvalósítani.