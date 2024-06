Cser-Palkovics: A székesfehérváriak döntő többsége nem pártpolitikai veszekedésre kíváncsi + videó

„A legfontosabb feladata egy önkormányzatnak, hogy közösséget szervezzen, és azt keresse, ami összeköt, nem pedig azt, ami szétválaszt” – mondta a Magyar Nemzetnek Cser-Palkovics András. A kormánypártok székesfehérvári polgármestere sorozatban negyedszer is megnyerte a polgármester-választást a megyeszékhelyen. A politikus azzal kezdte, hogy köszönetet mondott a bizalomért, amit a székesfehérváriaktól ismét megkapott. Mindezt alázattal kell fogadni, az elkövetkezendő munkát pedig szorgalommal kell végezni – mondta. Kiemelte, hogy talán éppen ezt az alázatot és szorgalmat értékelik 2010 óta sorozatosan a székesfehérváriak.

„Tudjuk, hogy sokan szavaztak ránk úgy is, hogy közben a világ más kérdéseiről mást gondolnak, mint mi, de az elvégzett munkánkkal és annak stílusával azonosulni tudtak” – fejtette ki Cser-Palkovics András.

A helyiek az évek alatt az építkezést és a város biztonságos működését tapasztalhatták, valamint értékelték azt, hogy sok forrást tudtak hozni a városba – emelte ki a politikus. Hozzátette: itt lehet gondolni a 2013–2014-es adósságkonszolidációra, vagy éppen a Modern városok programban megvalósuló fejlesztésekre. Ennek keretében a kórház- és iskolaépítések, fejlesztések most is zajlanak. Ezek zömét kormányzati támogatásból valósították meg.

A polgármester beszélt arról is, hogy a gazdasági növekedés is folyamatos volt, az ebből származó bevételeket pedig visszaforgatták a város fejlesztésére.

Cser-Palkovics András kitért arra is, hogy a választáson a baloldal civil szervezetek mögé bújva indult, de a székesfehérváriak pontosan tudják, hogy ezek a személyek baloldali politikai szereplők. Az ő feladatuk is az azonban, hogy a város közösségét építsék. A fehérváriak tőlük és a kormánypártoktól is elvárják, hogy együtt tudjanak működni. A polgármester szerint a választási kampány stílusa azonban korrekt volt, amiben az ellenzék is partner volt. Habár a közgyűlésbe nem került be, mivel nem indult, de a régi baloldalt leváltotta az új baloldal – utalt Cser-Palkovics András a Tisza Párt megjelenésére.

A politikus kitért arra is, hogy melyek lesznek az új városvezetés legfontosabb feladatai. Be kell fejezni azokat a nagyberuházásokat, amiket a kormány segítségével kezdtek el – ecsetelte.

A továbbiakban pedig arra törekednek, hogy új fejlesztéseket is el tudjanak indítani. Példaként a közlekedés és környezetvédelem területén tervezett fejlesztéseket említett a polgármester. Ezenkívül pedig várják, hogy megérkezzenek Magyarországra az uniós források is, hiszen számos útépítési, iskolafejlesztési vagy éppen energetikai korszerűsítésről szóló terveik, feladataik vannak, amiket uniós források terhére valósítanának meg. Cser-Palkovics András ezzel kapcsolatban végül hozzátette, hogy ha valaki arra büszke, hogy Brüsszelben elérte, hogy Magyarország ne kapja meg a forrásait, akkor valójában arról is döntött, hogy Székesfehérvár se kapja meg a neki járó pénzeket – utalt a polgármester a Momentumra, akik ezt tekintették legnagyobb sikerüknek a kampány alatt.