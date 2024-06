Íme, így verték át Karácsonyék az embereket és a hatóságokat a 2019-es főpolgármesteri kampányban

Egy gépjárművek bérbeadásával foglalkozó cégen keresztül, külföldről érkezett az a tekintélyes összeg, amellyel Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampányát finanszírozták 2019-ben. Erről számolt be a Magyar Nemzet május elején, a Mediaworks szerkesztőségéhez feltehetően a főpolgármester közvetlen bizalmi köréből kiszivárogtatott dokumentumok – többek között belső levelezések és bankszámlakivonatok – alapján.

Az akkori kampányt a Mindenki Budapestért Egyesület (Mibu) bonyolította, kísértetiesen hasonló módszerrel, mint ahogy a 99 Mozgalom támogatta a baloldali miniszterelnök-jelöltségért ringbe szálló Karácsony Gergelyt 2021-ben.

A pénz forrása

Elsőként idézzük fel, honnan és milyen címen érkezett az az összeg, amelyből a Mibu megszervezte a főpolgármesteri kampányt! Karácsony Gergely régi bizalmi embere – már a zugló polgármesteri időszakában, 2014 és 2019 között fontos pozíciókat töltött be a kerületi önkormányzatnál, jelenleg pedig a Fővárosi Vízművek kommunikációs vezetője – az a Mravik Zsolt, akinek a tulajdonában álló Bakony Rental Kft. 2019-ben az azt megelőző évhez képest kiugró árbevételt produkált.

Az ötszázezer forintról hirtelen 119,2 millió forintra duzzadt árbevétel egy egyszeri, 112,5 millió forintos tanácsadói szerződésnek köszönhető, amelyet Mravik cége a 2019-es pénzügyi beszámolója szerint egy EU-tagállami vevő részére nyújtott.

Később Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője hozta nyilvánosságra a cég nevét és hátterét. Ez pedig nem más, mint a Seven Chieftains and Partners OÜ, amelynek vezető tisztségviselői a két egykori baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc emberei: Ficsor Ádám volt titkosszolgálati miniszter és Szigetvári Viktor. Budai Gyula hangsúlyozta, hogy ugyanez a személyi kör irányítja a baloldal 2022-es külföldi kampányfinanszírozási botrányában főszerepet vállalt, DatAdat nevű cégcsoportot is.