Így profilozták Karácsony Gergely lehetséges szavazóit Bajnaiék

Előítéletes kategorizálás

Látható, hogy a cég az elemzésében botrányosan előítéletes kategorizálást alkalmazott, amire a Szuverenitásvédelmi Hivatal is felhívta a figyelmet a múlt szerdán nyilvánosságra hozott jelentésében. Mint írták a

DatAdat által a Karácsony-kampány számára felkínált szolgáltatás az emberi méltóságot sértő, előítéletes kategorizálást alkalmazott a választók csoportosítása során, és a számukra eljuttatandó üzenetek meghatározásánál.

Az úgynevezett personakarakterek felsorolásánál az elemzés a baloldali kozmopolitát „tájékozott, tudatos nőként” írja le, aki hisz a változás lehetőségében. Általában az újszerű mozgalmak, a környezetvédelem, az alternatív művészet, a progresszív gyermeknevelés és a szabadtéri aktivitások iránt érdeklődő személyiségként jellemzi.

A hagyományos baloldaliak Bajnaiék szerint tősgyökeres budapestiek, akik intenzíven politizálnak és fogékonyak a kultúrára, valamint a bulvár témákra. Ezen kívül egészségtudatos időseknek írják le őket, akik a mainstream magaskultúrát fogyasztják, az ellenzéki politikusokén kívül a színészek és „kultikus” zenészek felületein is aktívak.

A sztereotíp kategorizálás a jobbikos, vagyis „szociális nacionalista” karakternél is szembetűnő. Ezt a „personát” úgy jellemzi az elemzés, mint nemzeti érzelmű férfit, akit kiemelten érdekel a magyarság és a haza védelme. Nemzeti rock-rajongó, koncertekre is jár. Fontos számára az érdekvédelem, a közösség, a szakszervezetek és a szakmunka világa. Szereti az autóversenyeket, követi a tech- és a game-világ híreit, sportrajongó, szívesen néz futballt és egyéb sportközvetítéseket.

Tanulságos az is, amilyen üzenetek, érdeklődési körök alapján jellemzik Karácsony Gergely potenciális szavazóit.

A baloldali kozmopolita például kiemelten aktív a kormánnyal való politikai összetűzésekkel foglalkozó posztokon.

A hagyományos baloldalit elsősorban a „kattintásvadász” hangvételű, a kormányt élesen bíráló tartalmak aktivizálják.

A szociális nacionalista figyelmét a bevándorlással, a vendégmunkásokkal és a munkabérekkel foglalkozó cikkek és posztok keltik fel igazán – olvasható a Datadat elemzésében.

Tömeges sms-küldési lehetőséget is ajánlottak

A Szuverenitásvédelmi Hivatal birtokába került és hétfőn közzétett másik dokumentum a felajánlott szolgáltatásokat tartalmazza. Ilyenek például a közösségi média-felületek kezelése, informatikai szolgáltatások, tízezer botfeliratkozó, valamint tömeges e-mail-küldő és online petíciós rendszer üzemeltetésére. Mindez pedig lehetőséget teremtett dezinformációs kampányok lefolytatására – állapította meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A DatAdat ajánlatában 50 ezer adatbázisban szereplő személy kezelése, tömeges sms-küldési lehetőség, illetve állandó tanácsadó szolgáltatás is szerepelt.

Árakat is tartalmazott az ajánlat, a legnagyobb tétel az informatikai és ügyfélkezelés, tanácsadás havonta 5600 euróba kerülhetett Karácsonyéknak.

Ficsor árulkodó mondatai

Arra, hogy a most megismert öt évvel ezelőtti írásos ajánlat Karácsonyék kampányában a gyakorlatban is megvalósult, egy korábbi sajtóhírben szereplő hangfelvétel a bizonyíték. Az Index 2022. márciusában arról számolt be, hogy a birtokába került egy felvétel, amin

Ficsor Ádám maga ismeri el, hogy ők segítették győzelemhez az ellenzéket egyes körzetekben és a főpolgármester-választáson is.

– Tizenkét kampányban dolgoztunk azon a választáson, és közülük 12 polgármester nyert – büszkélkedett a beszélgetésben Ficsor.

Ismert, hogy korábban a Magyar Nemzet részletes tényfeltáró cikket közölt arról, hogy már öt évvel ezelőtt külföldről finanszírozták a jelenlegi főpolgármester kampányát. A Mediaworks szerkesztőségéhez feltehetően Karácsony Gergely közvetlen bizalmi köréből kiszivárogtatott nagy mennyiségű dokumentum – többek között bankszámlakivonatok és belső levelezések – alapján felvázoltuk azt a folyamatot, ahogy külföldi forrásból egy hazai vállalkozáson, a Bakony Rental Kft.-n keresztül Karácsonyék kampánycsapatához, a Mindenki Budapestért (Mibu) Egyesülethez juttattak több tízmillió forintot.