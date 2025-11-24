Gyerekeken kezdett spórolni a II. kerületi önkormányzat

Újabb elképesztő ötlettel állt elő a balliberális vezetésű II. kerületi önkormányzat. A kerület ugyanis mondvacsinált okokra hivatkozva megszakította az évtizedes hagyományt, amely szerint minden évben mikuláscsomaggal kedveskedik az önkormányzat a kerületben tanuló diákoknak.

Karácsony Gergely főpolgármester és Őrsi Gergely II. kerületi polgármester (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Mindezt egy, a lapunkhoz eljutott levél szerint a spórolásra hivatkozva teszi az ország egyik leggazdagabb önkormányzata. Nem erőlteti azonban a spórolást az Őrsi Gergely vezette önkormányzat, ha a polgármester szerelemprojektjéről vagy a fővárosi önkormányzat kisegítéséről van szó. A II. kerületi önkormányzatnak nemrég ugyanis még arra is futotta, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat háromszázmillió forintos útfelújítását is finanszírozza.

Szintén Őrsi Gergely volt az, aki több száz millió forintot vert el a Margit-körút revitalizálásával kapcsolatos projektekre, miközben az üresen álló önkormányzati ingatlanok már évekkel ezelőtt is csaknem százmillió forintnyi bevételkiesést okoztak a kerületnek.

Azt is megírtuk, hogy az Átriumot is finanszírozza a II. kerület, ahol jelenleg is egy olyan darabot játszanak, amelyben agyonverik a Schmidt Máriára hajazó szereplőt.

A mikuláscsomagok eltűnésével kapcsolatban lapunk kérdéseket intézett az önkormányzathoz. Arra voltunk kíváncsiak, hogy miért szakította meg a kerület ezt a hagyományt, illetve a döntés véglegessége felől is érdeklődtünk.

Ha válaszokat kapunk, cikkünket frissítjük.