A Heti hetes egykori műsorvezetője a TV2-n tér vissza

A 2000-s évek egyik legmeghatározóbb médiaszemélyisége, Jáksó László, aki több sikeres műsor – köztük a Heti hetes és a Kész átverés show – házigazdájaként vált ismertté, már évek óta távol élt a reflektorfénytől, most azonban elérkezettnek látta azt, hogy visszatérjen, ráadásul egy nem is akármilyen műsor házigazdájaként – írja az Index.

Jáksó László visszatér a képernyőre (Fotó: TV2)

A hírt, hogy ki lesz a TV2 új, formabontó műsorának, A szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! címűnek a házigazdája, hétpecsétes titokként őrizték, ám vasárnap, a Sztárban sztár all stars vasárnapi élő show-jában megtörtént a leleplezés – az először Szépréthy Rolandnak, majd Kasza Tibinek, Csutinak és Gáspár Zsoltnak öltözött alak felfedte magát:

az egykoron RTL-es Jáksó László a TV2 képernyőjén tér vissza.

