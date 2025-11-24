TV2házigazdájaJáksó Lászlóműsor

A Heti hetes egykori műsorvezetője a TV2-n tér vissza

A Heti hetes egykori műsorvezetője most a TV2 vadonatúj taktikai vetélkedőműsorában, A szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! címűben tér vissza a képernyőre. Jáksó László a hamarosan debütáló műsor házigazdája lesz.

Magyar Nemzet
Forrás: Index.hu2025. 11. 24. 11:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2000-s évek egyik legmeghatározóbb médiaszemélyisége, Jáksó László, aki több sikeres műsor – köztük a Heti hetes és a Kész átverés show – házigazdájaként vált ismertté, már évek óta távol élt a reflektorfénytől, most azonban elérkezettnek látta azt, hogy visszatérjen, ráadásul egy nem is akármilyen műsor házigazdájaként – írja az Index.

Jáksó László visszatér a képernyőre (Fotó: TV2)

A hírt, hogy ki lesz a TV2 új, formabontó műsorának, A szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! címűnek a házigazdája, hétpecsétes titokként őrizték, ám vasárnap, a Sztárban sztár all stars vasárnapi élő show-jában megtörtént a leleplezés – az először Szépréthy Rolandnak, majd Kasza Tibinek, Csutinak és Gáspár Zsoltnak öltözött alak felfedte magát: 

az egykoron RTL-es Jáksó László a TV2 képernyőjén tér vissza.

A nagy bejelentést itt nézheti meg: 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.