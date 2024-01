Őrsi Gergely polgármester könnyedén kifizetett háromszázmillió forintot a főváros helyett

Még tavaly nyáron háromszázmillió forintot vett ki Őrsi Gergely baloldali polgármester a II. kerület kasszájából, hogy finanszírozza a fővárosi önkormányzat helyett a Szilágyi Erzsébet fasor útburkolatának felújítását. Ugyan a választási kampányban Őrsi megígérte, hogy megoldanak olyan problémákat, amelyek nem a kerület hatáskörébe tartoznak. Őrsi azt is kikötötte: utólag benyújtja a számlát. Ami a háromszázmillió forint esetében úgy tűnik, nem történt meg, a polgármester hallgat róla.

– Feltettük a kérdést a polgármesternek, kitérő választ adott. Meglebegtette, hogy a főváros majd valamilyen módot talál, hogy kompenzálja a kerületet. Ezzel nem kimondva, de utalva arra, hogy nem nyújtotta be a számlát – mondta lapunknak Gór Csaba, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Lapunk is megkereste a kerületi önkormányzatot, hogy megtudjuk, hogy pontosan mennyibe került a Szilágyi Erzsébet fasor felújítása, ebből mennyit finanszírozott az önkormányzat, illetve mennyi volt a külső forrás. Továbbá, hogy benyújtották-e a számlát a Karácsony Gergely főpolgármester vezette fővárosnak. Válasz nem érkezett a II. kerületi hivataltól.

– Őrsi Gergely korábban arra hivatkozott, hogy sok II. kerületi autós is használja az utat, ezért fontos a felújítása. Ezzel kapcsolatban még gyűjtést is szervezett magánszemélyektől, cégektől és agglomerációs önkormányzatoktól, hogy szálljanak be ebbe a költségbe. Egyelőre választ nem kaptunk, hogy pontosan mekkora összeg gyűlt össze – mondta el Gór Csaba.

A kerület jó anyagi helyzetben van, igaz, költségvetés csak a jövő hónapban kerül a testület elé, azonban az már látszik: az iparűzési adó több mint 13,1 milliárd forint bevételt hoz a kasszába. Ez a szám tavaly, 11, 7 milliárd forint volt, azaz a választási évben 1,4 milliárd forinttal több.

Gór Csaba úgy fogalmazott, hogy tavaly a baloldali vezetésű önkormányzat a főváros helyett végzett útfelújítást, ám a költségvetésben nem terveztek forrást a saját fenntartású utak javítására.

– A beruházásokra 2,7 milliárd volt előirányozva, nagyrészt a választási ígéretek részleges megvalósítására, három év késéssel. Érdemi beruházás a Csalit-Csatárka szabadidőpark, amelynek a kommunikációja már három éve folyamatos, míg a beruházás épphogy csak elindult – magyarázta a Fidesz frakcióvezetője. Mint mondta: az elmúlt három évben is csak a kormány által támogatott felújítások – például az Egészséges Budapest program – vagy a fővárosi Széna tér, illetve a Pokorny Közösségi Liget felújításába szállt be kisebb összeggel a kerület, hogy a polgármester úgy tudja kommunikálni, hogy „közösen” újították fel.

A helyi Fidesz szerint a polgármester semmibe vette a demokráciát. Azt közölték: Őrsi Gergely polgármester a költségvetés elfogadása előtt egy hónappal megváltoztatta annak elfogadásának szabályait. Az mellette álló MSZP–DK–Momentum–Párbeszéd-képviselők támogatásával eltörölte annak lehetőségét, hogy az általános vita során számon kérhessék választási ígéreteit. A 33 éve érvényben lévő rendelet megváltoztatása a demokrácia semmibe vétele.

Nem a II. kerület az egyetlen olyan önkormányzat, amely „kisegítette” a Karácsony Gergely vezette fővárost. V. Naszályi Márta, az I. kerület polgármestere, a főpolgármester párbeszédes párttársa a Vérmező 200 millió forintos felújítását finanszírozta a fővárosnak. A Vérmező felújítása a főváros Radó Dezső-tervében szerepel, mégis a Budavári Önkormányzat adott rá forrást, ám a gondozás továbbra is a főváros feladata lesz.

