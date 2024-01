Máig nincs magyarázat a Lánchíd gyanús felújítására

A házkutatással kapcsolatban a portál kérdéseket küldött a budapesti városvezetésnek. Karácsonyéktól elsősorban azt szerették volna megtudni, hogy nekik milyen információik vannak a Vig Mórral kapcsolatos botrányról. Ez már csak azért is érdekes, mert a Vig-ügynek politikai szála is lehet, legalábbis erre lehet következtetni a Demokratikus Koalíció egyik politikusának elszólásából. Szaniszló Sándor polgármester ugyanis korábban a baloldal külföldi kampányfinanszírozásával kötötte össze a számlagyáras eljárást.

Az új fejlemények tükrében a DK-s politikusnak is írtak. Azt kérdezték tőle, hogy fenntartja-e a korábbi kijelentését. Ugyanakkor válasz egyik helyről sem érkezett.

A házkutatással kapcsolatban megkeresték az A-Híd Zrt.-t is, a cég válaszát – kérésükre – változtatás nélkül közölték. „A NAV tavaly novemberben végzett helyszíni ellenőrzést az A-Híd Zrt.-nél, két külső céggel kapcsolatos eljárás részeként. Az A-Híd Zrt. mint adatszolgáltató a kért anyagokat, dokumentumokat azonnal és hiánytalanul a nyomozók rendelkezésére bocsátotta. A kérdésére válaszolva tehát: az A-Híd Zrt. a külső cégekkel kapcsolatos eljárásban adatszolgáltatást teljesített, az A-Híd Zrt. vonatkozásában sem kihallgatásról, sem gyanúsításról nincsen szó. Az eljárással érintett vállalkozásokkal az A-Híd Zrt.-nek nincs élő szerződése. Az A-Híd Zrt., mint minden nagyvállalat, több ezer külső céggel állt, illetve áll kapcsolatban, és nem ez az első eset, hogy a hatóságok információkat kérnek tőlünk. Ahogyan az eddigiekben, ebben az esetben is maradéktalanul eleget tettünk az adatszolgáltatási kötelezettségeinknek, és a jogszabályokat mindenben betartva természetesen a későbbiekben is együttműködünk a hatósággal” – fogalmazott az A-Híd.

Borítókép: Karácsony Gergely fõpolgármester (b), Csohány András, a kivitelezõ A-Híd Zrt. vezérigazgatója (b2) és Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója (elöl, j) a felújított Lánchídon az átadás napján, 2023. augusztus 4-én. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)