A Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is házkutatást tartott a NAV

A sok száz milliós számlagyárt üzemeltető bukott ügyvéd, Vig Mór elleni eljárás részeként tartott házkutatást az A-Híd Zrt.-nél múlt év végén a nyomozó hatóság – értesült a Mandiner.

A lap A-Híd Zrt.-nél történt házkutatással összefüggésben megkereste a rendőrséget, az ügyészséget, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is, válaszukból pedig kiderült, valóban az ismert jogvédő, az Amnesty International Magyarország igazgatójának a testvére elleni eljárás részeként történt a házkutatás. A cég neve többek között onnan is ismerős lehet, hogy ők végezték a Lánchíd felújítását.

Tájékoztatjuk, hogy egy praxisától eltiltott budapesti ügyvéd tevékenysége miatt elrendelt nyomozás során a pénzügyőr nyomozók 33 fővárosi helyszínen kutattak és foglaltak le bizonyítékként dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint készpénzt. A témában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2023. november 29-én adott ki sajtóközleményt, amelyet kérünk tekintsen irányadónak

– írta az A-Hídra vonatkozó kérdésre válaszul a NAV.

A férfi november vége óta letartóztatásban van, a NAV Bűnügyi Főigazgatósága több száz milliós számlagyár működtetése miatt, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsította meg. Ugyanakkor ez nem minden.

Dőlnek a csontvázak

Ahogy a Magyar Nemzet elsőként beszámolt róla, Vig Mórhoz köthető egy Büro Cégkezelő Kft. néven működő cégtemető is, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve,

azóta pedig kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának egyik vállalkozása is ehhez a szolgáltatóhoz került.

Nem sokkal a letartóztatása után az is nyilvánosságra került, hogy Vig Mór ügyei továbbgyűrűznek: a férfi egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban, valamint vesztegetési ügyben két éve jogerősen is elítélték.