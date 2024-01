Gyűlnek Karácsony kihívói

Gyűlnek a főpolgármester-jelöltek, ami egyértelműen nehezebb helyzetbe hozhatja az amúgy is sok kritikát kapó Karácsony Gergelyt. Jelenleg három ellenzéki jelölt indulása biztos, de

várhatóan az LMP is hamarosan előrukkol egy névvel, feltehetően Vitézy Dávid lesz náluk a befutó.

Ismert, Karácsony Gergely újrázásának támogatását elsőként a Demokratikus Koalíció jelentette be, igaz, a párt látszólag sokáig kérette magát. Emlékezetes, Gyurcsány Ferenc még szeptember végén is azt mondta, nem alapértelmezett, hogy beállnak a jelenlegi főpolgármester mögé, Dobrev Klára pedig még októberben is csak lebegtette Karácsony támogatását. – Akkor kell véglegesen pecsétet tenni Karácsony Gergely támogatására, ha mindenben megállapodtunk – mondta Dobrev Klára, és hozzátette: nemcsak Karácsonnyal tárgyalnak, hanem gyakorlatilag mindenkivel.

November végére aztán megtört a jég, Karácsony pedig hátradőlhetett,

miután a DK közölte, beállnak a párbeszédes politikus mögé.

A dolog pikantériája, hogy pár nappal később a Momentum, amelynek jelenlegi elnöke, Donáth Anna szerint Gyurcsány a „hazugság kultúráját” képviseli, ugyancsak bejelentette, támogatják Karácsonyt. – Azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. 2019-ben ez a szövetség győzte le az állampárt helytartóját, és azt gondolom, hogy 2024-ben is ez a szövetség fogja megtenni ugyanezt.

Az elmúlt négy évben Karácsony Gergely mint főpolgármester rászolgált arra, hogy a Momentum mint liberális párt támogassa őt a továbbiakban is

– mondta Gelencsér Ferenc, a párt január végén leköszönő elnöke.

A balliberális oldal két pártjának támogatása ellenére azonban Karácsony nem lehet teljesen nyugodt, hiszen több kihívója is akad. A Jobbik november végén jelentette be, hogy Brenner Kolomant, a párt országgyűlési képviselőjét indítja főpolgármester-jelöltként.

A Jobbik frakcióvezető-helyettese céljaként fogalmazta meg, hogy valós alternatívát mutassanak a polgári Budapestnek,

mégpedig olyan módon, hogy az a pártját nem támogatók számára is vonzó legyen. Brenner beszélt a hajléktalanproblémáról, a közbiztonságról, a lassan megfizethetetlen árú albérletekről, valamint a fővárosi parkolási rendszerről.

A Mi Hazánk Mozgalom is önálló főpolgármester-jelöltet állít, Grundtner András, a párt budapesti alelnökének személyében. Grundtner a MIÉP-ben kezdett politizálni, és majdnem tíz évig, a Mi Hazánk megalakulásáig a Jobbik tagja volt.

A Mi Hazánk egyébként az egyetlen párt, amely már mind a 23 fővárosi kerületben megnevezte polgármesterjelöltjét is.

Az ellenzéki pártok közül az LMP nem döntött még arról, kit indít vagy támogat a főváros vezetésére. Lapunk megkeresésére a párt most is csak annyit közölt, még nem hozták meg a főpolgármester-jelöltre vonatkozó döntést, így

még az is kérdéses, lesz-e együttműködés Vitézy Dáviddal.

A zöldpárt ugyanis egy ideje tárgyal Vitézyvel, hogy vállalja el a jelöltségét, szerintük ugyanis politikus helyett szakértő kell Budapest élére.

– Beszélgetünk Vitézy Dáviddal, de ezek a beszélgetések még nincsenek olyan halmazállapotban, hogy érdemileg nyilatkozzak róla. Vitézy Dávidot egyébként egy nagyon értelmes embernek tartom – jelentette ki december elején Ungár Péter, az LMP társelnöke.

Az biztos, ha Vitézy vállalja a megméretést, könnyen beleköphet a már egymás között pozíciókat osztogató DK és Momentum levesébe, ha pedig nyer a választáson, az a Párbeszéd nevű párt végét is jelentheti.