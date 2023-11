Nem csak Karácsonyt, a dezertőröket is támogatják Gyurcsányék az MSZP-vel

Hátradőlhet Karácsony Gergely, a Demokratikus koalíció hosszas hezitálás után úgy döntött, beáll a jelenlegi főpolgármester mögé. Mindez azért fontos, mert korábban Gulyás Márton műsorában a DK-vezért arról beszélt: „nem alapértelmezett”, hogy támogatják Karácsony Gergelyt. A most nyilvánosságra hozott lista szerint tíz DK-s, 5 MSZP-s polgármesterjelöltről is megállapodott Gyurcsány Ferenc pártja a szocialistákkal. Ezen túl 34 városban is megvannak a baloldali jelöltek, köztük hét vármegyeszékhelyen. A megállapodásról Gyurcsány Ferencék azt mondták, a DK-MSZP szerződésben cél volt, hogy a két párthoz tartozó hivatalban lévő polgármesterek újbóli indítását támogassák az egész országban.

Egymásnak feszül a DK és a Momentum?

Így az MSZP-s Horváth Csaba is megkönnyebbülhet, hiszen elnyerte a DK támogatását, aminek az a jelentősége, hogy Zuglóban a Momentum Rózsa András személyében saját polgármestert indít Horváth Csabával szemben. A megállapodásról a főpolgármestert is adó Párbeszéd társelnöke úgy fogalmazott, a Párbeszéd részéről Karácsony Gergely vezette a többi párttal folytatott tárgyalásokat. Tordai Bence felidézte, Karácsony Gergely október 23-án bejelentette, hogy létrehozza az ellenzéki pártok szövetségét, ennek megfelelően megszületett a DK, az MSZP és a Párbeszéd megállapodása, ami kiterjed a Zöld Minimum Program közös támogatására is.

Karácsony legitimitása és teljesítménye vitathatatlan, hiszen a legtöbb magyar állampolgár által közvetlenül megválasztott politikusról van szó, és irányítása alatt nem gyengült, hanem erősödött az ellenzék Budapesten

– mondta Tordai, hozzátéve, akár az összes budapesti kerületet is megnyerheti az ellenzék. – Több megyei jogú várost is elhódíthatunk a Fidesztől. Ha az ellenzék elvégzi a házi feladatát, akkor erre van esély – tette hozzá. Ismert ugyanakkor, hogy a Jobbik saját főpolgármester-jelöltet állít Karácsonnyal szemben, a Momentum pedig még nem nyilatkozott arról, végül támogatják-e a baloldali döntést, és Karácsonyt. Erről Tordai Annyit mondott, a Jobbik 2019-ben sem volt része az együttműködésnek Budapesten és jelentős bázisa sincs a fővárosban, szakembereiket bevonta Karácsony Budapest irányításába.

Dezertőrök Gyurcsányéknál

2020 februárjában rendkívül feszült volt a viszony a DK és az MSZP között, miután két szocialista polgármester – az óbudai Kiss László, valamint a pestszentlőrinci Szaniszló Sándor – dezertált a Gyurcsány-pártba. Választmányi ülést követően Kunhalmi Ágnes kijelentette, nekik nem a DK a szövetségesük. Tóth Bertalan ennél is tovább ment. Az akkori másik társelnök az Origó tudósítása szerint azt mondta, „a Magyar Szocialista Pártot senki nem tekintheti lábtörlőjének, senki nem gondolhat úgy az MSZP-re, hogy nélkülünk ez az út ez sikeres lehet. Ezért ma a választmány úgy döntött, hogy azok, akik elhagyják ezt a közösséget: kilépnek a Magyar Szocialista Pártból, és későbbiekben önkormányzati vagy országgyűlési választásokon más pártok színeiben kérik az MSZP támogatását – ez a közösség ezt a támogatást nem fogja megadni”.

Ehhez képest jött a csütörtöki hír a két párt legújabb megállapodásáról a jövő évi önkormányzati választásról, pénteken pedig nyilvánosságra kerültek a konkrét nevek is.

Eszerint jövő júniusban közös polgármesterjelölt lesz Kiss és Szaniszló is. Azóta persze több, alacsonyabb beosztású szocialista politikus, alpolgármester, önkormányzati képviselő – például a szombathelyi Horváth Attila alpolgármester, valamint Kopcsándi József önkormányzati képviselő – átlépett a DK-ba, de az ő indulásukról még nem lehet tudni.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc. (Fotó: Bánkúti Sándor)