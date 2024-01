A Karácsony által beköltöztetett hajléktalanok terjesztették el az ágyi poloskákat az idősotthonban

– Huszonöt idős ember életét keseríti meg néhány, az együttélés szabályainak betartására képtelen hajléktalan – mondta lapunknak Nagy István, az újpesti Fidesz–KDNP-képviselőcsoport frakcióvezetője. Mint mondta: a közelmúltban a Pécsi Sándor sétányon lévő nyugdíjasházba hajléktalanokat költöztetett a fővárosi önkormányzat.

A mentális betegséggel küzdő, italozó életmódot folytató hajléktalanok megkeserítik az eddig nyugodt életet élő idős emberek életét. Ráadásul az új beköltözők szinte kiirthatatlan ágyi poloskát hoztak magukkal, a rovarok ellepték a teljes idősotthont, ahol a napokban már a második irtáson is túl vannak.

Nagy István szerint van olyan ott dolgozó ápoló, aki allergiás az ágyi poloska csípésére, ezért nehezen tudja ellátni feladatát. Az otthon munkatársai a lefóliázott bútorokat kivitték az épületből, ám a problémát okozó hajléktalanok maradtak.

A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy egy Havanna-lakótelepi házat elleptek az ágyi poloskák, mert a BKK-járatokról a ruháikon hazavitték a lakók. A közösségi közlekedés járművein melegedő fedél nélküliek gyakran ágyipoloska-fertőzést terjesztenek a szövettel borított üléseken, a hajléktalanszállókon rendre fertőzött ágyakon fekszenek, mert újra és újra felülfertőzik azokat.

– A nyugdíjasház lakói és az ott dolgozó gondozónők egyre nehezebben viselik a megváltozott életkörülményeket. Hírzárlat van, félnek – mondta a Fidesz helyi frakcióvezetője.

Az idős lakók is tehetetlenül kénytelenek eltűrni az áldatlan állapotokat, a fővárosi városvezetés egyelőre nem lépett az ügyben, azaz a hajléktalanok a mai napig ott élnek.

A fővárosi önkormányzat fenntartásában működő nyugdíjasház garzonjaiba az idősek úgy költözhettek be, hogy lakást adtak le az önkormányzatnak vagy pénzbeli megváltást fizettek a bérleti jogért, abban a reményben, hogy a pénzükért nyugalomban, gondoskodásban tölthetik a nyugdíjas éveiket. A hír a Facebookon gyorsan elterjedt, a lakók felháborodtak a történteken. Déri Tibor (DK) polgármester kénytelen volt reagálni a fideszes frakcióvezető szavaira. Mint írta: a másodszori irtást már bő egy héttel ezelőtt tudták az érintettek, a bizottság is szavazott erről. A polgármester azt is hozzátette: akik az együttélés normáit nem tartják be, ott következményeknek kell lenni, ezzel egyet tud érteni.

Felmerül a kérdés, hogy miért kellett az idősotthon lakóinak újabb egy hetet várni, hogy megszabadítsák őket az ágyi poloskáktól? Karácsony Gergely főpolgármester keres-e más szállást a beköltöztetett hajléktalanoknak? Kerestük a fővárost az ügyben, amennyiben válaszuk megérkezik, közöljük.

Nem az első eset, amikor a fővárosi önkormányzat úgy segít az idős, hajléktalan embereken, hogy közben más idős emberek nyugalmát megzavarja. Emlékezetes, amikor Karácsony Gergely főpolgármester hajléktalanokat költöztetett be egy csepeli idősotthonba. Ugyanúgy, mint Újpesten, a beköltöztetést Karácsony Gergely sem a csepeli lakosokkal, sem a kerület vezetésével nem egyeztette. Borbély Lénárd polgármester a Fővárosi Közgyűlésben tiltakozott az eljárás ellen. Karácsony Gergely főpolgármestertől megnyugtató válaszok helyett szemtelenül cinikus megjegyzést kapott:

„Ezek az emberek nem hajléktalanok, ugyanis most már van hajlék a fejük felett.”

Ráadásul az új beköltözők integrálása nem volt sikeres, ugyanis ugyanolyan életmódot folytatnak, mint előtte. Hasonló eset történt Józsefvárosban is, a Kőbányai úti fővárosi fenntartású bérház üres lakásaiba költöztettek be hajléktalanokat a Gyáli úti szállóról. A közelmúltban írtunk arról: egy ittas állapotú férfi kergetett meg késsel gyerekeket a bérházban, a rendkívüli eset mellett rendre történik atrocitás. A problémát az okozza, hogy a főváros a több évtizede ott élő lakók megkérdezése nélkül, többnyire komfort nélküli szomszédos, üres garzonokba költöztetett be problémás új bérlőket. Azóta a hatalmas épület bűntanyává változott, idegenek is bejárnak drogozni, italozni a bérház közös helyiségeibe.

Borítókép: Újpesti idősotthon (Fotó: Metropol/Olvasói fotó)