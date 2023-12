Számlagyárügy: a DK-s polgármester kampányfinanszírozásról beszélt, a többi fővárosi politikus nem tud semmiről semmit + videó

Karácsony erről sem tud semmit

Karácsony Gergely ez ügyben is azt a taktikát követte, amit a 99 Mozgalom gyanús pénzügyeivel és az azok miatt elrendelt házkutatásokkal kapcsolatban: nem tud semmiről. A főpolgármester a Magyar Nemzetnek most arról beszélt, vannak olyan nemzetközi szervezetek, amelyek hasznos munkát végeznek és szerinte ezért érhetik őket támadások. Karácsony Gergely többször is elmondta, hogy nem tudja mi történt, és nem ismeri az ügy részleteit.

Borítókép: A letartóztatás (Forrás: NAV)