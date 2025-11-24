halálBollywoodDharmendra

Távozott Bollywood férfiideálja: elhunyt Dharmendra

Nyolcvankilenc éves korában elhunyt Dharmendra Kewal Krishan Deol, akit egyszerűen csak Dharmendra néven ismert és szeretett India és a világ, mint a hindi filmgyártás egyik legkarizmatikusabb és legnépszerűbb legendáját. A több mint hat évtizedes karrierje során mintegy háromszáz filmben szereplő művész halálával lezárult egy korszak a mozgóképes kultúrában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 12:00
A Punjab állambeli kis faluból származó Dharmendra 1935. december 8-án látta meg a napvilágot, és nem pusztán színész, de producer és politikus is volt, ám a köztudatba elsősorban az indiai mozi „Acélembereként” (He-Man) vonult be. Művészi pályafutása 1960-ban indult a Dil Bhi Tera Hum Bhi Tere című romantikus drámával, de igazi sztárrá az 1960-as évek közepétől vált olyan filmekkel, mint a Phool Aur Patthar (Virág és kő) vagy az Aaye Din Bahar Ke (A tavasz napjai eljöttek).

Dharmendra
Dharmendra 1950-ben (Forrás: Wikipédia)

Dharmendra pályája kezdetén a romantikus hős szerepében tündökölt, majd az akciófilmek ikonikus, macsó sztárjaként vált halhatatlanná. Képes volt hitelesen megformálni a kemény, mégis szívvel teli akcióhőst, de a komikus és drámai szerepeket is mesterien alakította. Pályájának egyik legkiemelkedőbb állomása az 1975-ös, máig mérföldkőnek számító Sholay (Parázs) című akció-thriller, ahol Veeru karakterét alakítva vonult be a filmtörténelembe.

A siker a nyolcvanas években is kitartott, olyan kasszasikerek fűződnek a nevéhez, mint a Dharam Veer vagy a Hukumat. A szakmai elismerés sem maradt el: 1997-ben a Filmfare Életműdíjjal tüntették ki, 2012-ben pedig India egyik legmagasabb polgári kitüntetését, a Padma Bhushan díjat is átvehette. Még a 21. században is aktívan dolgozott, 2023-ban szerepelt a Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani című alkotásban, utolsó filmje, az Ikkis posztere pedig a halála napján jelent meg.

Magánéletében is a filmszakma állt a középpontban: két feleségétől, Prakash Kaurtól és a szintén legendás színésznő Hema Malinitől is születtek gyermekei, akik közül többen – Sunny, Bobby, Esha és Ahana – is követték szüleiket a színészi pályán. Ezzel a családi hagyományt továbbörökítve biztosították, hogy a Deol név továbbra is fényesen ragyogjon Bollywood egén.

Dharmendra egy olyan nemzedék képviselője volt, amely a mozi aranykorát fémjelezte. Bár a filmvásznon a férfias erőt testesítette meg, a magánéletben egyszerűségéről, szerénységéről és melegszívűségéről volt ismert, ezért is illették a szeretetteljes „Dharam Paaji” (Dharam bátyó) címmel.

