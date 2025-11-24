Itt a lista: kétmilliárd forintot osztanak szét az NTP-ben

Kihirdették a Nemzeti tehetségprogram (NTP) 2025-ös nyerteseit, akik összesen több mint kétmilliárd forint támogatásban részesülnek tehetségük kibontakoztatásához – jelentette be Varga-Bajusz Veronika. A KIM államtitkára hangsúlyozta:

a program 17 éve szolgálja a hazai és határon túli magyar fiatalokat, és célja, hogy minél több tehetséget találjanak meg és támogassák őket.

Idén 659 fiatal kap ösztöndíjat a nemzet fiatal tehetségeiért kategóriában, és 296 projekt indulhat el a Tehetségközelben felhívásból – emlékeztetett az államtitkár. Hozzátette: a magyar kormány minden eszközzel támogatja, hogy ezek a fiatalok megtalálják a helyüket és kibontakoztathassák képességeiket.

Varga-Bajusz Veronika megköszönte a támogatók, mentorok és pedagógusok munkáját, és mindenkinek gratulált a sikerekhez. Az államtitkár arra biztatott mindenkit, hogy támogassák az NTP-t az adójuk 1%-ával, mellyel egy élő, fejlődő rendszert építenek a jövő tehetségeinek.

