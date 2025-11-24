Éveken át kínozták hat gyermeküket – vádat emeltek a szörnyeteg szülők ellen

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség azzal a párral szemben, amely évekig elhanyagolta, fizikailag és szexuálisan is bántalmazta hat kisgyermekét – közölte a főügyészség hétfőn. A vádirati tényállás szerint a vádlottak élettársakként hat, tíz év alatti gyermeket neveltek 2023 júliusáig, a családból történő kiemeléséig az egyik szatmári településen.

A törvény előtt felelnek bűneikért a kegyetlen szülők

A család az ingatlan egyik szobájában lakott, ahol nyolcan két ágyban aludtak.

A pár a gyermekeik ellátását és nevelését éveken keresztül elhanyagolta, őket fizikailag és szexuálisan rendszeresen bántalmazta. Nem biztosítottak a gyerekeknek megfelelő fűtött helyiséget, az évszaknak megfelelő ruházatot annak ellenére, hogy rendszeresen kaptak ruhaadományokat, ezeket azonban értékesítettek vagy eltüzelték

– ismertették.

A gyermekeiket éheztették, iskolába és óvodába rendszertelenül, többnyire elhanyagoltan járatták. Gyakran hagyták őket otthon vagy az utcán felügyelet nélkül, illetve őket küldték a rokonokhoz, ismerősökhöz pénzt, élelmiszert vagy dohányárut kérni.

A gyerekeket vesszővel, bottal és szíjjal rendszeresen bántalmazták, többször a lakóház mögötti ólba zárták be, valamint szexuális erőszakot is át kellett élniük mindkét szülő részéről

– közölte a vádhatóság.

A szülőket a hat gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak minősített esetével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja a főügyészség, amely az apával szemben – beismerés és tárgyalásról lemondás esetén – a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül húsz, míg a nővel szemben tizenöt év fegyházbüntetést indítványozott – olvasható a vádiratban.

