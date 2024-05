A Bajnai-féle datadatos kör áll Karácsony Gergely külföldi kampányfinanszírozása mögött

Noha Karácsony Gergely azt állítja, hogy egyszer sem finanszírozták külföldről a kampányait, költségvetési csalás miatt nyomozás indult a NAV-nál Karácsony Gergely 2019-es főpolgármester-jelölti kampányával kapcsolatban – közölte a Facebook-oldalán csütörtök reggel Budai Gyula. A fideszes politikus videójában Karácsonynak címezve azt mondta, „a főpolgármester hazudik”, majd emlékeztette, hogy melyik volt az a cég, amelyik 112 millió forintot utalt a Bakony Rental Kft.-nek: a Seven Chieftains and Partners OÜ, amely mögött Bajnai és Gyurcsány emberei, Ficsor Ádám volt titkosszolgálati miniszter és Szigetvári Viktor állt, akik a vezető tisztségviselői ennek a külföldi cégnek, és akik a DatAdat mögött is állnak. Budai emlékeztetett: az átutalt pénzből Karácsony egyik bizalmasa 75 millió forintot egy városházi dolgozón keresztül eljuttatott a 99 Mozgalom botrányából jól ismert Perjés Gábornak. Ő ezt befizette a Mindenki Budapestért (Mibu) Egyesület számlájára.

– Na, ebből a pénzből finanszírozták az ön 2019-es kampányát – mondta Budai, aki felszólította Karácsonyt, hogy fejezze be a hazudozást és mondja el a valóságot.

Ismert, a fideszes politikus azután fordult a hatósághoz és tett több súlyos bűncselekmény miatt feljelentést, hogy a Magyar Nemzet részletes tényfeltáró írást közölt arról, hogy a főpolgármester öt évvel ezelőtti kampányát külföldi forrásból finanszírozták.

Cikkünk a feltehetően a főpolgármester közvetlen bizalmi köréből kiszivárogtatott dokumentumcsomag eddig feldolgozott részéből készült, amihez hozzátartozott a kampányt lebonyolító egyesület adománygyűjtő dobozainak felnyitásáról készült jegyzőkönyv is.

Ahogy arról napokkal ezelőtt beszámoltunk: a főpolgármester kampányába pumpált pénz egy gépjármű-bérbeadással foglalkozó cégen keresztül érkezett, majd a Városházán dolgozó közvetítő segítségével a 99 Mozgalom botrányából megismert Perjés Gáborhoz, a főpolgármester bizalmasához, a kampányt lebonyolító Mindenki Budapestért Egyesület irányítójához került,