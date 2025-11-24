kkvadócsökkentésSzabados Richárd

Ezeket tervezik a cégek az adócsökkentéssel megmaradó forrásaikkal

Kétszázharmincezer vállalkozást érint a kormány 11 pontos adó- és bürokráciacsökkentő programja. Az adóteherkönnyítéssel éves szinten mintegy nyolcvan-kilencvenmilliárd forintnyi adótehertől kímélik meg a vállalkozásokat, ezt az összeget a várakozások szerint beruházásokra, fejlesztésekre, korszerűsítésekre fordítják majd a cégek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 10:58
Szabados Richárd, a a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára Fotó: Vémi Zoltán
Azzal számolnak, hogy az adótehercsökkentéssel a vállalkozásoknál maradó forrást a cégek beruházásokra, fejlesztésekre, korszerűsítésekre fordítják, és ezzel hozzájárulnak a gazdaság beindításához – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán a 11 pontból álló, nyolcvan-kilencvenmilliárdos vállalati adó- és bürokráciacsökkentési csomagról.

Kifejtette: a 11 pontos adó- és bürokráciacsökkentési csomag 230 ezer vállalkozást érint, ami a működő és regisztrált kilencszázezres vállalkozáshoz képest magas szám.

Megjegyezte, az adóteher könnyítéssel éves szinten mintegy nyolcvan-kilencvenmilliárd forintnyi adótehertől kímélik meg a vállalkozásokat. Hozzátette, az intézkedés kellően diverzifikált, a középvállalatokat és a legkisebb cégeket egyaránt érinti. 

A vállalkozásokról terhet kell levenni ahhoz, hogy könnyebben tudjanak beruházni, fejleszteni, korszerűsíteni, továbbá olyan forrást is biztosítani kell számukra, amivel akár nemzetközi szinten is versenyezni tudnak. A kamattámogatott forrásokat, az európai uniós társfinanszírozással működő programokat azért hozzák létre, hogy a vállalkozások előtt legyen egy menü, amiből választani tudnak

– mondta.

Szabados Richárd szólt arról is, hogy a hat hete bevezetett fix 3 százalékos hitel termékcsomagban hét finanszírozási konstrukció van a vállalkozások számára, amelyek iránt óriási az érdeklődés. Hat hét után 8500 vállalkozás jelezte az igényét mintegy 480 milliárd forint értékben, ez a megelőző időszakoknak körülbelül a duplája.

Az államtitkár kitért arra is, hogy népszerű a Demján Sándor 1+1 kkv-beruházásélénkítő támogatási program, amelyben a vállalkozások egy forint befektetéshez egy forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, és már meghirdették a program második ütemét is. Ismertette, hogy az előző ütemben keretemelésre volt szükség, a korábbi ötvenmilliárdot 130 milliárd forintra emelték, ebből körülbelül 1400 cég indíthatta meg a beruházását. Most a második ütemben a vidéki feldolgozóipari cégeket célozták meg. 

A második ütem kerete húszmilliárd forint, ami körülbelül 250 vállalkozás támogatására lesz elegendő. Az előregisztrációk alapján már most többszörös a túljelentkezés, a pályázati folyamatban a dokumentum feltöltéseknél tartanak, a pályázatok december elsején technikailag is benyújthatók lesznek.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Szabados Richárd elmondta, pozitív a vállalkozói fogadtatása a 11 pontos adócsökkentési és egyszerűsítési csomagnak, amiből 8 pont adócsökkentésre, 3 pedig az adminisztrációs terhek mérséklésére vonatkozik. Az intézkedés célja az is volt, hogy a kisebb vállalkozások is érintettek legyenek, és vannak köztük olyanok is, amelyeket több intézkedési pontban is érintettek. Az üzemanyag jövedéki adó emelésének elhalasztása pedig nemcsak a vállalkozásokat, hanem a lakosságot is előnyösen érinti – tette hozzá.

 

