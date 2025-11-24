Ezeket tervezik a cégek az adócsökkentéssel megmaradó forrásaikkal

Azzal számolnak, hogy az adótehercsökkentéssel a vállalkozásoknál maradó forrást a cégek beruházásokra, fejlesztésekre, korszerűsítésekre fordítják, és ezzel hozzájárulnak a gazdaság beindításához – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán a 11 pontból álló, nyolcvan-kilencvenmilliárdos vállalati adó- és bürokráciacsökkentési csomagról.

Kifejtette: a 11 pontos adó- és bürokráciacsökkentési csomag 230 ezer vállalkozást érint, ami a működő és regisztrált kilencszázezres vállalkozáshoz képest magas szám.

Megjegyezte, az adóteher könnyítéssel éves szinten mintegy nyolcvan-kilencvenmilliárd forintnyi adótehertől kímélik meg a vállalkozásokat. Hozzátette, az intézkedés kellően diverzifikált, a középvállalatokat és a legkisebb cégeket egyaránt érinti.

A vállalkozásokról terhet kell levenni ahhoz, hogy könnyebben tudjanak beruházni, fejleszteni, korszerűsíteni, továbbá olyan forrást is biztosítani kell számukra, amivel akár nemzetközi szinten is versenyezni tudnak. A kamattámogatott forrásokat, az európai uniós társfinanszírozással működő programokat azért hozzák létre, hogy a vállalkozások előtt legyen egy menü, amiből választani tudnak

– mondta.

Szabados Richárd szólt arról is, hogy a hat hete bevezetett fix 3 százalékos hitel termékcsomagban hét finanszírozási konstrukció van a vállalkozások számára, amelyek iránt óriási az érdeklődés. Hat hét után 8500 vállalkozás jelezte az igényét mintegy 480 milliárd forint értékben, ez a megelőző időszakoknak körülbelül a duplája.

Az államtitkár kitért arra is, hogy népszerű a Demján Sándor 1+1 kkv-beruházásélénkítő támogatási program, amelyben a vállalkozások egy forint befektetéshez egy forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, és már meghirdették a program második ütemét is. Ismertette, hogy az előző ütemben keretemelésre volt szükség, a korábbi ötvenmilliárdot 130 milliárd forintra emelték, ebből körülbelül 1400 cég indíthatta meg a beruházását. Most a második ütemben a vidéki feldolgozóipari cégeket célozták meg.