Bajnaiék a chatbotokat is bevethették Karácsony 2019-es, külföldről pénzelt kampányában

Az eddig nyilvánosságra került dokumentumokból kiderül, hogy Karácsony Gergely 2019-es önkormányzati kampányában ugyanaz a kör biztosította a finanszírozást, illetve a technikai támogatást. A volt baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon és bizalmi emberei - az ex titokminiszter, Ficsor Ádám, valamint az egykori kabinetfőnök, Szigetvári Viktor – nevével fémjelzett DatAdat cégcsoport komplex ajánlatot közösségi média kampánnyal és a mozgósításhoz szükséges eszközökkel is segítette a főpolgármester győzelmét.

Amint arról már beszámoltunk, a Szuverenitásvédelmi Hivatal hétfőn közzétette azokat a dokumentumokat, amelyek a Bajnaiék által felajánlott szerződésajánlatot tartalmazzák. Ennek része volt a közösségimédia-felületek működtetése, informatikai szolgáltatások, tízezer botfeliratkozó, 50 ezer adatbázisban szereplő személy kezelése, valamint tömeges e-mail-küldő és online petíciós rendszer üzemeltetése. A DatAdat ajánlatában állandó tanácsadó szolgáltatás és tömeges sms-küldési lehetőség is szerepelt. Ez utóbbi szolgáltatás jelentőségéről és működéséről a Magyar Nemzet csütörtöki cikkében részletesen írtunk, mint ahogy az adatgyűjtés kulcsfontosságú eszközéről, a WinWithMe üzenetküldő rendszerről is említést tettünk.

Kulcsszerepben a „Messenger bot”

A 2019-es ajánlatban az informatikai szolgáltatások felsorolásában olvasható az „1 Messenger botot tartalmazó WinWithMe rendszer.” Ez a szoftver többször szóba került a csütörtöki cikkünkben idézett tavaly decemberi jelentésben is, amit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tett közzé, miután kivizsgált egy kéretlen hívásokra és sms-ekre vonatkozó bejelentést. Az eset a 2021-es előválasztási kampányban történt, de a szereplők ugyanazok, mint 2019-ben: Karácsony Gergely stábja, az őt támogató 99 Mozgalom, valamint Bajnaiék cégcsoportja. A főpolgármester akkor éppen a baloldal miniszterelnök-jelölti pozíciójáért szállt ringbe és a DatAdat a két évvel azelőtti önkormányzati megmérettetéshez hasonlóan támogatta őt a közösségi média kampánnyal és a hatósági vizsgálat tárgyát képező tömeges sms-küldésekkel, illetve szintén a mozgósítást szolgáló telefonhívásokkal. A NAIH jelentésében többek között olyan érdekes információk is olvashatók, mint például az, hogy a Datadat GmbH - a cégcsoport osztrák vállalata – saját bevallása szerint segítette Karácsony mozgalmát az adatgyűjtésben is, méghozzá a WinWithMe Facebook Messenger üzenetküldő alkalmazással. A szoftver tulajdonosa pedig a DatAdat OÜ, Ficsor és Szigetvári észtországi érdekeltsége, amely a 2019-es, Karácsony főpolgármester-jelölti kampányára készített szerződést jegyezte.

Ezek után vizsgáljuk meg közelebbről, hogy mit tud az a rendszer, amelyet évek alatt felépítettek Bajnai emberei!