Tömeges sms-küldéssel is segíthette Karácsony 2019-es kampányát a DatAdat OÜ

Fontos részleteket tartalmaz a Szuverenitásvédelmi Hivatal által hétfőn közzétett dokumentum azzal kapcsolatban, hogy milyen módszerekkel segítette Karácsony Gergely 2019-es önkormányzati kampányát Bajnai Gordon, volt baloldali miniszterelnök köre, a DatAdat cégcsoport. A közösségi média kampányokra és adatbázisok építésére szakosodott hálózat észtországi vállalata, a DatAdat OÜ 2019-es szerződésajánlatának egyes részleteiről a napokban már írtunk, bemutattuk azokat a nemzetközi szinten már bevált módszereket és eszközöket, amelyek hozzájárultak Karácsony választási győzelméhez a fővárosban.

A DatAdat OÜ ajánlatában azonban van egy olyan, a hatékony szavazói mozgósításhoz nélkülözhetetlen kampányeszköz, amelyről csak érintőlegesen esett szó. Ez pedig a tömeges sms-küldési lehetőség, ami a Bajnaiék által felkínált szolgáltatások között is szerepelt.

Ennek azért is van jelentősége, mert a tömeges telefonos üzenetek küldéséhez jelentős választói adatbázisra van szükség, amit jogszerű módon csak az egyes személyek tudtával és hozzájárulásával lehet megszerezni. A napokban nyilvánosságra került dokumentumokból, illetve az elmúlt években napvilágot látott egyéb információk, hangfelvételek, valamint hatósági jelentések alapján tény, hogy a 2019-es önkormányzati kampányban, majd a 2021-es előválasztás, valamint a 2022-es országgyűlési választások idején egyaránt kulcsszerepet töltöttek be a DatAdat-csoport különböző cégei. A közösségi média kampányok lebonyolítása mellett 2021-ben Bajnaiék és megbízott alvállalkozóik végezték Karácsony Gergely számára a mozgósító sms-ek küldését is.

Kéretlen sms-ek és hívások

Ennek egyik bizonyítéka egy jelentés, amelyet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tavaly decemberben tett közzé egy bejelentés nyomán indult vizsgálat megállapításairól, Karácsony Gergely 2021-es előválasztási kampányával összefüggésben. A hatósághoz fordult bejelentő akkor azt kifogásolta, hogy 2021. szeptember 14. és 20. között kéretlen telefonos megkereséseket (sms, telefonhívás) kapott. A két üzenet szövegét idézték is a vizsgálati jelentésben: az első az előválasztás kezdetére hívta fel a figyelmet és azt a kérdést tette fel, hogy Karácsony Gergely számíthat-e a címzett szavazatára. A következő sms néhány nap múlva érkezett egy másik telefonszámról és úgy szólt: „Minden szavazat számít, emlékeztess három embert, hogy menjen el, és szavazzon Karácsony Gergelyre, az egyetlen jelöltre, aki le tudja győzni Orbánt!”

A vizsgálat feltárta, hogy a DatAdat Kft. alvállalkozók – köztük a DatAdat GmbH – közbeiktatásával 119776 személyhez juttatta el az idézett üzeneteket. A NAIH a jelentésben hosszasan idézte a DatAdat GmbH – mint adatfeldolgozó – válaszait is a hatóság kérdéseire, amiből például kiderül, hogy az osztrák székhelyű cég „arra vonatkozóan ugyan nem tud teljeskörűen nyilatkozni, hogy az adatkezelő milyen forrásból állította elő a személyes adatokat (is) tartalmazó adatbázisát. A GmbH arra vonatkozóan tud nyilatkozni, hogy milyen adatgyűjtési módszerek működtetésével támogatta – nem kizárólagosan – a vonatkozó adatgyűjtést, mint adatfeldolgozó alvállalkozó.”

A DatAdat GmbH is gyűjtött adatokat Karácsonyéknak

A módszerek egyikeként éppen azt a szoftvert említik, ami Bajnaiék hétfőn nyilvánosságra hozott 2019-es ajánlatában is szerepel. Ez a WinWithMe Facebook Messenger üzenetküldő alkalmazás. Mint a NAIH jelentésében olvasható, „e szoftver a DatAdat OÜ tulajdona, a GmbH ezen leányvállalattól licenceli a szoftvert”.

Tehát a DatAdat osztrák vállalata a 2021-es vizsgálat során arra hivatkozott, hogy ők csupán „adatfeldolgozóként” az adatkezelőtől, vagyis a Karácsony Gergely alapította 99 Mozgalomtól kapták az sms-ek küldéséhez szükséges személyes adatokat, ugyanakkor azt is leírták, hogy az észtországi cégük tulajdonában lévő szoftver segítségével ők is „támogatták” az adatgyűjtést. Magyarán nem csupán Karácsonyék egyesületének aláírásgyűjtő akcióival rakták össze a kampányban használt adatbázist, hiszen a fentiek értelmében hathatósan közreműködtek ebben Bajnaiék is a WinWithMe Facebook-alkalmazásukkal.

Adatkezelési szabálytalanságok

A NAIH a vizsgálati jelentés végén megállapította:„az érintettek adatkezeléshez történő hozzájárulásának hiányoznak a legfontosabb fogalmi elemei, amelyek megléte szükséges ahhoz, hogy az adatkezelés jogalapja, azaz a hozzájárulás érvényes legyen, ennek következtében az egyesület és a DatAdat Kft. érvényes jogalap nélkül kezelik az érintettek által a megjelölt weboldalakon megadott személyes adatait, megsértve ezáltal a GDPR 6. cikkét. Mivel ezen adatok a személyes adatok különleges kategóriái közé tartoznak, az adatkezelés sérti a GDPR 9. cikk (1) bekezdését is.”

A hatóság jelentésében az is szerepel: 2023 december 21-én felszólította a DatAdat Kft.-t arra, hogy adatkezelési műveleteit a GDPR rendelkezéseivel összhangban végezze és jogügyleteit az adatkezelésben ténylegesen betöltött szerepe szerint kösse, így megfelelően határozza meg a tényleges adatkezelésben betöltött szerepeket, és a GDPR ide vonatkozó passzusainak megfelelő tartalmú megállapodásokat kössön az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az észtországi cég szoftverét használták 2019-ben is

Minden bizonnyal már a 2019-es önkormányzati kampányban is jelentős mennyiségű személyes adat állt rendelkezésére Karácsonyék stábjának a DatAdatnak köszönhetően, hiszen a 2021-es ügyben saját bevallásuk szerint adatgyűjtésre használt WinWithMe szoftver alkalmazását két évvel korábban is felkínálták a baloldal főpolgármester-jelöltjének az ajánlatukban.

Ficsor: Ez nagy győzelem volt

A másik bizonyíték arra, hogy a DatAdat-csoport nemcsak ajánlotta, de sikeresen alkalmazta is a szolgáltatásait Karácsonyék kampányában, éppen az egyik cégtulajdonostól, Ficsor Ádámtól származik. Ugyanis az Index birtokába került 2022. márciusában egy hangfelvétel, amelyen a volt titokminiszter maga ismerte el, hogy 2019-ben ők segítették győzelemhez az ellenzéket egyes körzetekben és a főpolgármester-választáson is.

– 12 kampányban dolgoztunk azon a választáson, és közülük 12 polgármester nyert – mondta a beszélgetésben, és hangsúlyozta: Ez nagy győzelem volt. Ficsor Ádám szavai szerint olyan rendszert építenek, ami „felismeri azokat a szavazókat, akik hajlandók egy lépéssel közelebb lépni a kampányodhoz”.

Tudatos építkezés

De a DatAdat-csoport ilyen irányú tevékenysége nem 2019-ben kezdődött, hanem jóval előbb. A Magyar Nemzet 2020 januárjában közölt tényfeltáró cikket arról, hogy jelentős választói adatbázisok felett diszponál és a legújabb kampánytechnikákkal segítik a baloldalt a két volt miniszterelnök, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc egykori bizalmi emberei. A 2018-as országgyűlési választások előtt már létrehozott DatAdat Professional Kft. egyik tulajdonosa Ficsor Ádám, míg Szigetvári Viktor menedzserként dolgozott a cégnél. Lapunk arra is emlékeztetett, hogy Szigetvári mindkét miniszterelnök közeli munkatársa volt, Ficsor pedig nemcsak Gyurcsány kabinetjét vezette, de később Bajnai titkosszolgálati minisztereként is dolgozott. A projekt fontosságát jelezte, hogy abba kisebbségi tulajdonosként – az Ebit Consulting Kft. nevű cégén keresztül – maga Bajnai Gordon is beszállt.

Akkori cikkünkben azt is felidéztük, hogy szintén a DatAdat tulajdonosa Gyurcsány Ferenc egykori bizalmasa, az ELTE TÁTK oktatója, Dessewffy Tibor, akinek egyetemi kutatásai feltűnően összecsengenek a vállalkozás profiljával, hiszen ő egyben az ELTE Digitális Szociológia Kutatóközpontjának vezetője is.