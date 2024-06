Tüntetést szervezett Bayer Zsolt a hazánkat sújtó ítélet ellen

Ma 18 órától tüntetést tartottak az Európai Unió budapesti képviselete előtt, a Lövőház utca 35-nél. Ahogy arról beszámoltunk, a demonstrációt Bayer Zsolt, lapunk publicistája hirdette meg, amiért az Európai Bizottság immár másodszor nyújtott be keresetet hazánk ellen az Európai Bírósághoz.

A tüntetésen az első beszédet Huth Gergely tartotta. Az első felszólaló Bencsik András volt, azt üzente Magyar Péternek, hogy „ha tökös gyerek vagy”, akkor csatlakozz hozzánk. Kérdés, hogy van-e gerince, vagy egy picike támaszték van a helyén.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász arról beszélt, hogy szerinte a magyar jog ér annyit, mint a német, az olasz vagy a francia. Ha ezeknek a nemzeteknek megengedték, hogy megálljt parancsoljanak a brüsszeli önkénynek, akkor nekünk is ki kell állnunk az alkotmányos indentitásunk mellett. Idegen népesség hazánkba a magyarok akarata ellenére nem telepíthető be. Nem azért, mert a magyar nem vendégszerető, hanem mert pontosan tudják, hogy mit eredményezett az unió nagyvárosaiban a káosz, abból nem kérünk – szögezte le. Teljes mellszélességgel a nemzeti kormány mellett vagyunk ebben az időszakban és végig a küzdelmeik során – zárta szavait az alkotmányjogász.

Fotó: Kurucz Árpád

Bayer Zsolt kijelentette, hogy lassan tényleg megérkezünk a Szovjetunióba. Régen azt harsogták, hogy nincs szó migránskvótáról, azt csak Orbán Viktor találta ki hergelésre. Azonban itt a kötelező kvóta. Ezután az ítéletből idézett, ahol azt írták, hogy az illegális migránsok be nem engedésével súlyosan sérül a szolidaritás és a felelősség elosztása és elve a tagállamok között. Mivel ez az uniós jog rendkívül erős megsértésének minősül, a bíróság Magyarországot 200 millió euróra és napi egymillió euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére kötelezi.

Ez a kötelező kvóta, most azért kell fizetni napi egymillió eurót, mert a bíróság kimondta, hogy a kvótát megtagadtuk.

Kérdés, hogy milyen szolidaritásról és felelősségről beszélünk – folytatta Bayer Zsolt.

Fotó: .Kurucz Árpád

Felidézte, hogy ahogyan a Nyugat leigázta és kifosztotta a világ többi részét, az a gyarmatosítás. A fagyi visszanyal, az egykori gyarmatok benyújtották a számlát. A gyarmati sorban élő nyomorgó lakosság úgy döntött, hogy elindul Európába, a jobb élet reményében. – Mi ezt megértettük, de mi közünk mindehhez? – tette fel a kérdést.

– Sehogy nem merül fel a mi felelősségünk és szolidaritásunk és ha feltesszük a kérdést, hogy volt-e gyarmatunk, akkor mindenkinek a Ferenc József föld jut eszébe.

Bayer Zsolt felidézte, hogy ezt a szigetcsoportot egy osztrák–magyar expedíció fedezte fel. Ez mégsem lett a mi gyarmatunk, mert a Monarchia nem jelentette be igényét erre a földre, szemben az oroszokkal – mondta.

– Ha van európai közös felelősség és szolidaritás, akkor üzenjük, hogy holnap befogadunk három jegesmedvét, öt sarki rókát, négy rozmárt, öt sirályt és öt csüllőt, és egy beluga tartását is vállaljuk – fejezte ki taps közepette a szónok. Pontosan ennyi szolidaritás hárul ránk a Nyugat egykori gyarmattartásából, ellenben elvárjuk, hogy a Nyugat vegye ki a részét a beluga eltartásában a szolidaritás és a felelősségvállalás jegyében– mondta.

Bayer Zsolt leszögezte:

az illegális migránsok elenyésző kisebbsége tekinthető valódi menekültnek, aki háború elől menekül, ők valóban jogosultak a befogadásra és az oltalomra. Erről a nemzetközi jog azt mondja, hogy a menekülő az első általa elért biztonságos országban jogosult menedékkérelem benyújtására, ez világos beszéd

– jelentette ki.

– Magyarország befogadja az Ukrajnából érkező menekülteket, iskolákat és munkát biztosít, teljesíti a nemzetközi kötelezettségét, mindent ami rá vonatkozik. Ehhez képest az Európai Unió arra készül, hogy a valóban háború elől menekülő ukrán férfiakat visszatoloncolja Ukrajnába a biztos halálba

– mondta Bayer Zsolt, majd hozzátette: ez undorító, aljas és ocsmány. – Az, hogy ez egyáltalán felmerülhetett a németek és a lengyelek fejében, az unió maradék becsületét és tisztességét is felszámolja. Ebben a lélektani pillanatban érkezett az Európai Bíróság ítélete, hogy fizessünk 200 millió eurót majd napi egymillió eurót, pontosan így érkeztünk meg a Szovjetunióba. Lapunk publicistája Csurka Istvánt idézte, aki szerint kimentek a tankok, bejöttek a bankok, a kormány viszont visszaszerezte a nemzeti szuverenitás egy igen fontos részét.

– Az uniós bizottság gazembereinek meghosszabbított akarata és karja olyan, mint a szovjet rendszer népbírósága voltak.

Felidézte a Tanú című film egyik ikonikus jelenetét, amelyben az volt a kérdés, hogy példát akarnak-e statuálni. – Ki gondolta volna, hogy a rendszerváltás után 36 évvel ismét elérkezik ez a világ? – kérdezte. Úgy folytatta, az unió ismét a bírósághoz fordult, hogy nem elég szolidáris és felelősségteljes, mert nem teszünk eleget az amúgy nem is létező migránskvótának. A bizottság azt kérte a bíróságtól, hogy büntessen meg minket napi hatmillió forintra, bár szerintük ez nem elég, hanem a hetvenszerese. – A k…rva anyátokat! – fakadt ki Bayer Zsolt, hozzátéve, megérkeztünk a Szovjetunióba.

– Aljas, elborult agyú, becstelen gazemberek vannak az Európai Unióban, és a beteg undorító világ, amiben hisznek, a világok legjobbika, aki ki akar maradni, az az ellenség. Ezeknek a nagy részét ugyanaz a vén gazember, Soros György fizeti. Mi pedig ki fogunk maradni ebből az elmebajból bármi áron

– szögezte le Bayer Zsolt, és hozzátette: az Európai Bíróság ezen ítélete élesen szemben áll Magyaroszág alaptörvényével, semmilyen érvénnyel nem bír a számunkra, teszünk rá. Nem fogadjuk el, nem hajtjuk végre. Tehetnek nekünk egy szívességet! – jelentette ki.

Kitért arra is, hogy a svájci parlament alsóháza olyan határozatot fogadott el, miszerint mentesül az ország a strasbourgi testület döntéseinek hatása alól, a felsőház után az alsóház is elfogadott egy indítványt, ami elítéli a bírói aktivizmusát az Európai Unió Emberi Jogi Bíróságának. Elítélték a strasbourgi bíróság döntését, és azt a svájci demokráciába való beavatkozásnak minősítették. – Üzenjük meg a gazembereknek, mi a magyar demokráciába avatkozásnak tekintjük ezt a minden jogalapot nélkülöző ítélet. Mi is tűrhetetlennek tartjuk, hogy az uniós testületek beavatkoznak a demokráciába. Takarodjatok ki az életünkből, gazemberek! – szólított fel Bayer Zsolt.

Végezetül azt üzente, nekünk egyszer bőven elég volt a Szovjetunióból, csinálják meg maguknak, de nélkülünk, mi nem engedünk be illegális migráns, befogadunk minden menekülőt, takarodjon innen az Európai Bíróság.



Ismert: az Európai Unió Bírósága kétszázmillió euró (mintegy nyolcvanmilliárd forint) megfizetésére kötelezte Magyarországot, mert állítása szerint nem tartja tiszteletben az uniós jogszabályokat.