Alföldi Róbert korábban egész egyszerűen parasztnak ítélte Radnai Márkot

„Radnai Márk, aki durván megfenyegette Koltai Tamást, egy paraszt. Ezen nincs mit mentegetni. Megnyilvánulása nem azon a kulturális térképen van, amin kultúremberek beszélgetnek. Ebbe belekeverni a generációs különbséget szánalmas. Nem erről szól a probléma” – szúrta ki a Mandiner Alföldi Róbert egy korábbi, még 2015. 06. 27-ről származó Délmagyarország-interjúját, amelyben a rendező kollégájáról fejtette ki véleményét.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, néhány hete jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán, hogy Radnai Márk lesz pártjának egyik alelnöke. A Tisza Párt elnökének jobbkezéről azonban kiderült:

ő sem a higgadtságáról és a szívélyességéről híres és örömmel törné el két újságíró kezét is. A művészi, televíziós pályát maga mögött hagyó, frissen debütáló politikus néhány éve ugyanis Koltai Tamás Jászai Mari- és Pulitzer-díjas színikritikus, újságírót fenyegette meg ujjainak eltörésével, míg Csendes-Erdei Emesének egy kéztörést ígért be.

A botrány után a színház nem vette oltalmába Radnait, többen is felszólaltak az ifjú rendező ellen, az ügyben sokan nyilatkoztak, a Radnai által rendezett darab fordítója is le akarta tiltani az előadást a fenyegetőzés miatt. Megszólalt az Átrium Színház ügyvezetője, Koch Andrea is, aki szintén elítélte Radnait. Később el is bocsátották az Átriumból. Radnai kikopott a többi színházból is, ekkor pártolt át a képernyőre és kezdett el tévésorozatokat rendezni.

Az ügy kapcsán a Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező sem finomkodott annak idején, Alföldi Róbert a Délmagyarországnak adott interjúban arról is beszélt, ő is sokszor kiakadt egy-egy kritikára, „de ez magánügy”.

El kell tudnunk fogadni, hogy a kritikusnak van személyes véleménye. A kritikáktól nem lettem sikeresebb vagy kevésbé sikeres. Nem azért nem megy egy előadás, mert rossz kritikát írtak róla. Magyarország nem New York, nálunk minden PR és marketing ellenére ma is a szájhagyomány tesz egy produkciót sikeressé. Mi nem várjuk a premier után remegve a The New York Times kritikáját, ami eldönti, hogy megbukik vagy sikeres lesz-e a produkciónk

– fogalmazott.

Radnai Márkot azóta us csupán egyetlen ember védelmez, Magyar Péter, aki igyekezett elsimítani legújabb emberének botrányát a Telexnek adott interjúban. A Tisza Párt elnöke azzal próbálta menteni a dolgot, az ügyről azért nem lehet beszélni, mert az érintett már meghalt, a színházi szakma pedig összezárt Radnai mellett és nem arról van szó, hogy nem tetszett Radnainak a kritika.