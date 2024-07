Igazi baloldali cicaharc: Magyar Péter és a DK-sok azon vitatkoznak, ki az igazi férfi

Egyenesen a DK-ból szóltak oda a Tisza Párt újdonsült elnökének. Földi Judit, a DK országgyűlés képviselője Magyar Péter Instagram profiljának új nevére tett megjegyzést, ugyanis a folyamatosan botrányos ügyekbe keveredő baloldali politikus fiókjának új neve az, hogy „magyar_peter_official_the_man”, ami annyitt tesz, hogy Magyar Péter hivatalos, A Férfi.

Ezt a változtatást Földi Judit nem tudta szó nélkül hagyni – bár konkrétan nem nevezte meg Magyar Pétert –, a bejegyzését így kezdte: „The Man...”

A férfi ott kezdődik, hogy tiszteli a nőket és megbecsüli őket.

– hangsúlyozta bejegyzésében a DK-s politikus. Majd hozzátette:

Semmiképpen nem egy nárcisztikus és önelégült ember…

Földi Judit ezzel többek között utalhatott arra a terrorra, amit Magyar Péter a volt feleségével szemben éveken keresztül folytatott, de akár arra is, amit egy budapesti szórakozóhelyen csinált, ahol egy szemtanú szerint illetlen szexuális dolgokat mondhatott fiatalkorú lányoknak.

Érdemes megemlíteni, hogy már Földi Juditnak is kellett átélnie kellemetlen pillanatokat egy férfi miatt, ráadásul egyenesen a parlamenti ülésterem közepén. Még tavaly márciusban történt az a meglehetősen félreérthető helyzet, hogy nem is akárki, hanem a pártjuk elnöke, Gyurcsány Ferenc Földi Judit képviselői eskütétele után odalépett a politikusnőhöz és

megfogta (vagy inkább lefogta?) Földi Judit kezét, majd szorosan átölelte,

miközben közelről a fülébe súgott valamit. Az eset után Görög Ibolya protokollszakértő úgy fogalmazott: egyértelműen túlzás volt Gyurcsány gesztusa.

Érdekesség továbbá, hogy Magyar Péterhez hasonlóan Földi Judit is elvált, a politikába még Ráczné Földi Judit néven kapcsolódott be, többször próbált már polgármester, vagy egyéni országgyűlési képviselő lenni Székesfehérváron (idén is indult), de rendre leszerepelt, jelenleg a DK listájáról ül benn az Országgyűlésben, immáron leánykori nevét használva.