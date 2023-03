Az abúzus határát súrolta Gyurcsány ölelése

– Egyértelműen túlzás volt, amit a DK elnöke csinált, még akkor is, ha férfi-nő gratuláció esetén akár egy-egy puszi is beleférhet – nyilatkozta az ATV.hu-nak Görög Ibolya protokollszakértő. Görög Ibolya szerint a saját pártjában helyet foglaló képviselőt nyilvánvalóan szívélyesen fogadja az adott párt frakcióvezetője, férfi-nő felállásban egy-egy puszi is beleférhet jobbról-balról, ez nálunk a kulturális gyökerek miatt szokássá vált. Ha férfinak gratulálnak, abba is belefér még mondjuk egy vállveregetés, valamifajta érintés – tette hozzá.

Hangsúlyozta, amit Gyurcsány Ferenc csinált, azért volt túlzás, mert hosszan tartott, illetve valamit Ráczné Földi Judit fülébe sugdoshatott a DK elnöke, miközben ráadásul fogta a képviselő két kezét.

Ez egy túlzottan bizalmas érintésnek tűnt, ezért mosolyoghattak sokan a gesztuson – állította a szakértő

Ez már szinte abúzus, nem tudom másképp kifejezni, szerintem ez már sok volt, belefért volna egy kézfogás és egy puszi

– fogalmazott Görög Ibolya.