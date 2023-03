Offshore-lovaggal erősítik a frakciót Gyurcsányék

Ráczné Földit Judit a 2021-es előválasztási kampányban kirobbant botrány miatt vált országosan ismertté. A Válasz Online írta meg elsőként, hogy a DK-s képviselő-jelöltnek az előválasztási feddhetetlenségi nyilatkozatban tett állításaival szemben aláírási joga volt egy offshore-helyszínre bejegyzett vállalkozásban, ezen túl a hivatalos szlovák nyilvántartásban ő szerepelt egy Közép-Európában aktív adóparadicsomi vállalkozás képviselőjeként. A Delaware állambeli offshore-helyszínre bejegyzett vállalkozás, a Minos King Global Business LLC. aláírási joggal rendelkező képviselője volt Ráczné a hivatalos szlovák nyilvántartás szerint egészen 2022 novemberéig. Bár többször is tagadta, hogy köze lenne az offshore céghez, kiderült, hogy nemcsak a delaware-i társaság képviselőjeként, hanem konkrétan a tulajdonosaként is írt alá dokumentumokat 2021-ben. A DK-s politikus a Válasz Online ellen jó hírnév megsértése miatt pert indított, de jogerősen veszített, azaz már bírósági „papírja” is van arról, hogy offshore-lovag.

Az újdonsült parlamenti képviselő esetleges jóhiszeműségét és őszinteségét erősen árnyalja az is, hogy bizonyos tényeket „elfelejtett” megemlíteni az önéletrajzában, illetve a vagyonnyilatkozatában. Nem tüntette fel önéletrajzában az Olajkút Fehérvár Kft.-ben és a Földió Kft.-ben végzett ügyvezetői munkakörét. Míg vagyonnyilatkozatából kihagyta az Alba Autómosó Kft.-t, ahol jelenleg is ügyvezetőként dolgozik.

Ráczné az Opten, vagyis a hivatalos céginformációs oldal szerint olyan céghez köthető, amely felszámolás vagy csődeljárás alatt áll. Emellett több olyan céghez is köthető, amelyet a vagyonnyilatkozatában nem nevezett meg. Ebből van olyan cég, ami regisztrált negatív információval rendelkezik, illetve olyan is, ahol a vezető el van tiltva a cégvezetéstől.