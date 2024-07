Újabb részletek: kétszer is megütötte az őt videózó férfit Magyar Péter + videó

Újabb részleteket osztott meg Magyar Péter elhíresült bulizós éjszakájáról a róla videófelvételeket készítő férfi, aki a Tényeknek nyilatkozott. Tegnap a hírműsorban újabb videókat mutattak be a Tisza Párt elnökéről. A mai adásból pedig az is kiderült, hogy a férfit Magyar Péter kétszer is pofon vágta.