Ezt lehet tudni eddig Magyar Péter diszkóbotrányáról + videó

Részegen perverz szexuális ajánlatot tett kiskorú lányoknak

A Ripost megtalálta azt az édesapát, aki kiskorú lányával és annak barátnőivel ott volt az Ötkert nevű szórakozóhelyen azon az éjszakán, amikor biztonsági őrök botrányos viselkedése miatt kidobták Magyar Pétert. A Ripost arról ír, hogy az édesapa születésnapi ajándékként vitte el 17 éves lányát és barátnőit a „tinidiszkónak” is nevezett rendezvényre – idézi fel a történteket az Origó. A történtekre felháborodottan visszaemlékező apa állítja, hogy a nagyon részeg Magyar Péter a lányának és szintén kiskorú barátnőinek obszcénnek, sőt perverznek mondható ajánlatokat tett.

Úgy viselkedett, mint aki, ahogy az édesapa fogalmazott, azonnal bárkit az ágyába cipelhet, és még az illető érezze megtiszteltetésnek. Az édesapa szerint Magyar pontosan ezt mondta az egyik kiskorú lánynak: „Örülj, ha szétteheted nekem a lábad.”

Magyar Péter durván elveszítette a kontrollt

A portál szerint az édesapa állítja, hogy a botrány kirobbanásában az játszotta a legnagyobb szerepet, hogy Magyar Péter egyre inkább bevadult, mint aki nem ismer határokat. Akik kifogásolták az obszcén beszólásokat, azokat szó szerint megfenyegette. Amikor szóvá tették neki, hogy sok körülötte a kiskorú lány, az édesapa szerint ezt mondta Magyar Péter:

„Nem baj, szeretem a friss húst.”

Magyar Péter ezután ütött meg egy embert, aki telefonjára vette a politikus vállalhatatlan viselkedését. Az ő telefonját rabolta el aztán erőszakkal, majd dobta bele a Dunába. Ekkor már felháborodott vendégek, köztük sok megalázott nő vette körül az egyre „mocskosabban beszélő”, a kiskorú lányoknak még ekkor is perverz szavakkal beszólogató politikust. Végül a mindenkit „durván leugató”, távozni nem akaró, a mocskos beszólásokat abbahagyni nem akaró politikust erőszakkal, fojtófogást alkalmazva, a többi vendég biztonsága érdekében eltávolították.

A botrányos éjszaka egyik kulcsmomentuma volt, hogy Magyar az egyik jelenlévő kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd, miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. Fontos megemlíteni, hogy Magyar, miután jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott, az ott lévő szemtanúk szerint nem volt hajlandó abbahagyni a kötekedést. Közben folyamatosan fenyegetőzött, hogyha „valakinek nem tetszik valami”, akkor ő majd tönkreteszi, kapcsolatai révén bezáratja a szórakozóhelyet, mert hogy ő ezt „bármikor el tudja intézni”.

A szórakozóhely utcára kitódult vendégei még perceken át figyelték, amint Magyar Péter bizonytalan, tántorgó léptekkel elindult a pesti rakpart felé a Lánchíd közelében. A telefont pedig ekkor dobhatta a Dunába. A sértett férfi természetesen utánaeredt a baloldali politikusnak, hogy visszakérje a telefonját, de Magyar tagadta, hogy nála lenne. (Feltehetően, ahogy írtuk, akkor már a Dunában volt.) Később a telefon tulajdonosa feljelentést tett. Mivel ez egy luxus-szórakozóhely, ezért az idejárók telefonjai minden bizonnyal több százezer forintot érhetnek. A botrányos éjszaka után a rendőrség pár nappal később megtalálta a folyóba dobott telefont. A hatóságoknak később, úgy tudjuk, sikerült a telefonból kinyerni és lementeni a rajta lévő felvételeket, amelyek így bizonyítékul szolgálhatnak a folyamatban lévő eljárás során.

Megtörtént-e a kártalanítás?

Más szemtanúk arról számoltak be, hogy amint Magyar odalépett a videózó férfihoz és elvette a telefonját, azt is hallották, hogy a sértett többször kérte, követelte vissza a telefonját. Miután a biztonsági őrök kivezették Magyar Pétert a diszkóból, két diák is távozott, és az utcán látták, amint a politikus – néhány fiatal társaságában – elindult a rakpart felé, nyomában a férfival, akinek elvette a telefonját. Ezek a szemtanúk látták, hogy Magyar egy telefont dobott a Dunába, egyikük megjegyezte, hogy a politikus óvatosan, mondhatni, „sunyiban” dobta a vízbe, hogy ne látszódjon. Arról is beszámoltak, hogy egyik társa – Radnai Márk színész, Magyar Péter rendezvényeinek főszervezője, most pedig már egyik alelnöke – „többször mondta a sértett férfinak, adjon egy elérhetőséget és kártalanítani fogják". Egyelőre azt nem lehet tudni, hogy ez megtörtént-e. Magyar Pétert diszkóbotrányáról próbálta kérdezni a Hír TV riportere, de az agresszív baloldali politikus most is gyáván elmenekült.

Magyar Péter új alelnöke egy idős kritikust és egy újságírónőt is megfenyegetett, hogy eltöri a kezét

Radnai Márkról azt érdemes tudni, hogy nemcsak egy újságíróval szemben ütött meg minősíthetetlen hangnemet pusztán azért, mert leírta kritikáját az általa rendezett darabról, hanem Csendes-Erdei Emesét, a Librarius újságíróját is komolyan megfenyegette. Az említett újságírónak azt ígérte, ha meg meri jelentetni a vele és Magács Lászlóval készült – egyébként a színház által kezdeményezett – interjút, amely a Closer című darab kritikai buktájáról és annak korrigálásáról szólt volna, eltöri a kezét.

„Miután azt a reakciót kaptam az átnézésre visszaküldött interjúra, hogy abból egy szó sem jöhet le, felhívtam Radnait, hogy ezt azért beszéljük meg, mert nem értettem, miért ne jöhetne le az, amit tulajdonképpen ők kezdeményeztek. Elmondták, hogy belátták, sok hibát követtek el a darab készítése során, és szeretnének egy új előadást csinálni.

Radnai nem volt túl együttműködő a telefonbeszélgetés során, és közölte, hogy eltöri a kezemet, ha lehozom a cikket

– írta a Mandiner.

Magyar Péter új alelnöke a színházi világból érkezett a politikába, és az országos média amiatt kapta fel nevét, mert megfenyegetett egy színikritikust.

Szia, Tamás! Valaki egyszer azt mondta rád, hogy „kártékony csótány”. Szerinted miért? Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében, egyesével töröm el minden ujjad. Bezony. Szép nyarat! Menj jó messzire!

– fogalmazott Radnai, akinek nem tetszett Koltai Tamás kritikája.

A történtek után Radnait kirúgták az Átriumból, és a filmes-művészvilágban igyekezett elhelyezkedni. Elsősorban sorozatfilmekkel próbálkozott, azonban maradandót nem sikerült alkotnia. Feltehetően emiatt is kötött ki a politikában. Radnainak sincsenek rossz politikai kontaktjai, amit elsősorban édesapjának köszönhet – írja az Origó. Radnai László globalista háttérember már a rendszerváltás előtt megkezdte kapcsolatainak a kiépítését. Némileg meglepő módon, már 1983-tól nagy amerikai multinacionális cégek magas beosztású alkalmazottjaként dolgozott. Legalább ennyire érdekes, hogy a kommunista titkosszolgálat fedőszervének tartott Chemolimpexnél kezdett, hogy aztán a Dow Chemicalnál kössön ki. Ahogy a Magyar Jelen megjegyzi, amerikai kapcsolatai innen erednek, az elmúlt években vezető pozíciókban dolgozott a Gallup Intertanionalnél, a Du Pont-nál, a Leo Burnettnél, a Havas Wordwilde-nál és a Meanwihile Consultingnál. Több éven át ügyfelei közé tartozott a nemzetközi Bertelsmann RTL Groupja is.

Radnai László ritkán mutatkozik a nyilvánosságban, pedig régóta aktív szereplője a hazai nyilvánosságnak

Később az üzleti szférából átevezett a politikába, 1997-től éveken át az SZDSZ médiatanácsadójaként dolgozott. Majd kisebb szünet után a Jobbik holdudvarában bukkant fel, élvezve Vona Gábor akkori pártelnök bizalmát. Idősebb Radnainak kulcsszerepe volt a Jobbik baloldalra való tolásában. Sajtóértesülések szerint idősebb Radnai idén február végétől Magyar Péter „vezérkari főnöke", és akárcsak a Jobbik esetében, ezúttal is a háttérből irányítja az eseményeket. Radnai ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, annak ellenére, hogy a háttérben aktív szereplője a hazai nyilvánosságnak. Helyette fia mutatkozik a kamerák előtt, aki most hivatalosan is politikai pályára lépett. Idősebb Radnai a kezdetek óta igyekszik egyengetni fia útját, azt rebesgetik, hogy ő volt az, aki bevásárolta a rendezőként kudarcot való gyerekét az Átriumba – most pedig lehet, hogy Magyar Péter pártjába is.