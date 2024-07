Kiderült, hogy miért folyik fekete ivóvíz a csapból Budapest környékén

Közleményében a vállalat azt írja, a legkritikusabb a Kolozsvári és a Pozsonyi utca volt, ott a hálózat átmosását többször is megismételték. Hozzáfűzik, a hálózat öblítése minden esetben addig tart, amíg ki nem tisztul a víz. Az is kiderült, hogy mi okozta a víz elszíneződését.

A csőtörés miatti hirtelen nagy mennyiségű vízelvétel, valamint a kizárás, illetve a visszanyitás miatt megváltozott áramlási irány (a vízszolgáltatás a kizárás időtartama alatt, csak a Vörösmarty utcánál lévő vasút alatti átkötésen volt biztosítva) leválásokat okozhatott a csőfalról. Ebből adódóan egyes felhasználási helyeken vízzavarosság jelent meg

– fogalmaznak. Részletezik azt is, hogy a hálózaton jelentkező vízminőségi panaszokat a vízben lévő oldott ásványi anyagok – vas, mangán – oxigénnel való érintkezését követő „pelyhesedése”, majd kiülepedése okozza, bár megjegyzik, a vízben lévő vas- és mangántartalom az ivóvízre előírt parametrikus értékeknek megfelel, egészségügyi problémát nem jelent. Azt azért belátják, hogy a víz esztétikailag kifogásolható, és ami most szemmel is látható az ivóvízben, az nem más, mint a vezetékrendszer faláról az évtizedek alatt lerakódott, leülepedett vas- és mangánrészecskék felkavarodása, amely elszíneződést – vas esetében sárgásbarnás, rozsdaszínű, mangán esetében pedig feketés árnyalatú színhatást – okoz az ivóvízben.