Láncfűrésszel vágta meg segítője kezét egy férfi

Az ügyészség vádirata szerint a vádlott tavaly május 20-án, a kora délutáni órákban ismerősével – a későbbi sértettel – azért jelent meg egy battonyai ház kertjében, hogy fákat vágjanak ki, majd aprítsanak fel. A munkára a terhelt magával vitte egy ismerőse láncfűrészét, amit a munkavégzésnél mindvégig maga használt.

A terhelt a lakott területen történő fakitermeléshez szükséges képesítéssel, illetve motorfűrész-kezelő szakképesítéssel sem rendelkezett. A férfi a kertben álló fákat részben törzsüknél kivágva kidöntötte, részben a területen meghagyott fák gallyait a törzsekről levágta.

Az ügyészség szerint több foglalkozási szabályt is megszegett

Ezt követően a kivágott fákat és gallyakat a segítő – a terhelt utasításai szerint – a két kezében maga előtt tartotta, miközben a vele szemben állva a terhelt a láncfűrésszel a sértett kezétől 10–20 cm távolságra a gallyakból és fákból 30 cm-es darabokat vágott le. A sértett által tartott egyik faág átvágásánál a terhelt a fűrésszel a sértett bal kezét gondatlanságból megvágta, és nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülést okozott neki.

Az ügyészség álláspontja szerint a terhelt több foglalkozási szabályt is megsértett: így azt, ami szerint darabolás közben a fát kézzel megfogni vagy lábbal kitámasztani motorfűrészes munka esetében csak a vezetőlemeztől mért 70 cm-nél nagyobb távolságban szabad. A darabolást ugyanazon a fán motorfűrésszel csak egy ember végezheti. Előírás az is, hogy a motorfűrész-kezelő köré vont kétméteres sugarú körön belül daraboláskor más ember nem tartózkodhat – számolt be róla a Békés vármegyei hírportál, a BEOL a cikkében.