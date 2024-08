Bejelentették a Sztárban sztár All Stars zsűrijeit, van, aki többéves kihagyás után tér vissza

A tizedik, jubileumi évadával érkezik a Tv2 egyik legfelkapottabb műsora, a Sztárban sztár, amelynek idei zsűrijeit már be is jelentette a csatorna – derült ki a TV2 közleményéből.

A kereskedelmi csatorna azt ígéri, a Sztárban sztár All Starsban megjelennek majd az eddigi évadok versenyzői, és visszatérnek korábbi, közkedvelt zsűritagok is. A zsűri között több éves kihagyás után újra láthatjuk majd Liptai Claudiát és Hajós Andrást is, akikre még a produkció első szériáiból emlékezhetnek a nézők.

Már megszokott arcok is a képernyőn

Szintén visszatér a nyolcadik és kilencedik évadból Lékai-Kiss Ramóna, valamint Stohl András is, aki nemcsak zsűritagként, de versenyzőként is szerepelt korábban.

Az ország házibulija a premier hétvégén egyből dupla élő show-val indul, szeptember 7-én és 8-án, szombaton és vasárnap is várja Tilla a nézőket a képernyők elé.

– zárult a közlemény.

Íme a csatorna beharangozó videója: