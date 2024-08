Elkóborolt tehenek okoztak baleseteket, most vádat emeltek az állatok gazdája ellen

Két esetben az állat elpusztult, de minden alkalommal kár keletkezett a vonatokban is, az egyik ütközés során a mozdony nem is tudott továbbmenni, ezért több járat kimaradt vagy jelentős késéssel közlekedett ezen a vasútvonalon. A férfi haszonállatai több alkalommal is őrizetlenül tévedtek be Alsónemesapáti központjába, ahol egy parkban, illetve az utcán okoztak fennakadást, az arra közlekedő személygépkocsik fékezésre, megállásra vagy visszafordulásra kényszerültek az ütközések elkerülése érdekében. Hét alkalommal a 76-os főúton, a kisbucsai útkereszteződés közelében is egyedül kóboroltak a szarvasmarhák, amelyek fékezésre, kerülésre kényszerítették a járművezetőket. Az állatokat többször is a kiérkező rendőrök terelték le az úttestről.