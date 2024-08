Köddé vált az óbudai korrupciós botrány kirobbanása óta Karácsony Gergely

Mintha a föld nyelte volna el Karácsony Gergely főpolgármestert Kiss László III. kerületi polgármester letartóztatása óta. A főpolgármester látványosan nem nyilvánítja ki a véleményét az egyre nagyobb korrupciós botránnyal kapcsolatban, és mostanáig nem is határolódott el a korrupt politikusoktól, akiket teljes mellszélességgel támogatott az önkormányzati kampányban.

A Karácsony Gergely vezette fővárosi listán ugyanis szerepelt az óbudai korrupciós botrány ügyében letartóztatott Kiss László polgármester és Czeglédy Gergő alpolgármester is. Mindezek mellett pedig a főpolgármester a választási kampányban közös plakáton szerepelt Kiss Lászlóval, annak ellenére, hogy a kerületi polgármesteri hivatalt már akkor is a korrupció árnya lengte körül.

A Karácsony Gergely és Kiss László közötti kapcsolatra nemrég Vitézy Dávid hívta fel a figyelmet, aki a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta,

Karácsony Gergely listája tele van büntetőügyekben érintett személyekkel. Immár ott tartunk, hogy az általa vezetett fővárosi listáról ketten vannak előzetes letartóztatásban (az óbudai polgármester és alpolgármester), valamint gyanúsított a választók által leváltott zuglói polgármester is.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, Kiss László polgármestert is elérte az óbudai korrupciós botrány, a nyomozó ügyészek bilincsben vitték el a DK-s kerületvezetőt. A III. kerületi polgármester őrizetbevétele azért sem lehet meglepő, mert várható volt, hogy a hetekkel ezelőtt letartóztatott, százmilliós vesztegetéssel gyanúsított alpolgármesterénél nem fog megállni az ügy. Ráadásul több vallomás szerint Kissnek is visszaosztottak a kenőpénzekből.