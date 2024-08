Itt van minden, amit az óbudai korrupciós botrányról tudni lehet!

A korrupciós bűncselekmények miatt nyomozást folytató Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerda reggel őrizetbe vette Kiss László DK-s óbudai polgármestert, valamint összehangolt akciót tartott a III. kerületi önkormányzatnál. Noha Gyurcsány Ferenc azonnal védelmében vette párttársát és posztjában politikai okokról írt, a hatósági intézkedés az előzmények tükrében teljesen indokoltnak tűnik.

A botrány szálai P. Gáborhoz, a baloldal fontos háttéremberéhez vezetnek. A férfiról tudható, hogy 2020-ig a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője volt a kispesti önkormányzatnál, ám szerepe jóval túlmutatott ezen, hiszen a kiszivárgott hanganyagokon P. Gábort úgy emlegették, hogy bármit el tud intézni az önkormányzatnál. P. lényegében az MSZP-s Gajda Péter jobbkeze, bizalmasa volt, egy ideig a polgármester kabinetfőnökeként is dolgozott.

Korrupciós pénz az autóban

P. Gáborral kapcsolatban Anonymous több leleplező információt közölt 2021 őszén, például azt a rejtett kamerás felvételt, amin látható, hogy vélhetően korrupciós pénzeket számol egy autóban. A felvételeken jól látható, ahogyan az összegeket papírzacskóba tették. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó.

Márciusban fogták el az első gyanúsítottakat

Az ügyben eljárás indult, az első gyanúsítottakat – köztük P. Gábort – március elején fogták el. Akkor annyit lehetett tudni a gyanúsításról, hogy egy férfi a kft.-jén keresztül szolgáltatások nyújtására, illetve eszközbeszerzésekre fiktív szerződéseket kötött a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal, illetve az egyik gyanúsított társa által kijelölt két gazdasági társasággal. A gyanúsítottak a fiktív szerződések ellenértékeként beérkezett pénzösszegeket készpénzben felvették, és korrupciós célokra fordították.

Az alpolgármester százmilliós korrupcióban lehet érintett

Fontos körülmény, hogy nemrég kiengedték a letartóztatásból D. Róbertet, akit az ügy első gyanúsítottjai között tartanak számon. A férfi szabadulása időben egybeesett Óbuda MSZP-s, minősített vesztegetéssel gyanúsított alpolgármesterének őrizetbe vételével. Az ügy érintettjeinek körében azonnal elterjedt, hogy valaki a szabadulás reményében a gyanúsítottak közül beszélni kezdett és így jutottak el Czeglédyhez.

A Központi Nyomozó Főügyészség azt rója Czeglédy Gergő terhére, hogy százmillió forintnyi kenőpénzt fogadott el azért, hogy biztosítsa egy reklámcég plakátjainak elhelyezését Óbudán. A vesztegetési pénz eredetének és céljának leplezésére fiktív szerződéseket kötöttek.

A főnöknek is adni kellett

Az sem mellékes, hogy több vallomásban Kiss László DK-s polgármestert is úgy emlegették, mint aki részesült a kenőpénzekből. Kissről az egyik vallomásban úgy beszéltek, hogy ő a „főnök“, neki is vissza kellett osztani a korrupciós pénzből. Kiss-sel kapcsolatban korábban az is napvilágra került, hogy felesége révén is érintett lehet a botrányban, ugyanis a hölgynek és az ügy egyik szereplőjének közös cége volt a vizsgált időszakban. Az ügyben a polgármester lehet a tizenegyedik gyanúsított.

Több önkormányzat is érintett lehet

Visszatérve P. Gáborhoz, az egyik Anonymous-felvételen arról is beszél, hogy napi szinte bejáratos a több bűncselekmény miatt is elítélt, ám lemondani nem hajlandó Varju Lászlóhoz, de szóba kerül az is, hogy P. Gábor, Szaniszló Sándor DK-s polgármester, a helyi alpolgármester, valamint a kerületi vagyonkezelő vezetője számára egy negyvenhat és egy nyolcvanhat lakásos ingatlanból „osztottak vissza” nyolc lakást.

Anonymous később olyan dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyek azt igazolhatják, hogy P. Gábor tevékenyen részt vett Karácsony Gergely előválasztási kampányának szervezésében. A párt két akkori társelnöke Karácsony és Szabó Tímea volt, aki a III. kerületben képviselőjelöltként indult a parlamenti választásokon. Szabó kampányával kapcsolatban egy, szintén nyilvánosságra került hanganyagon azt ecsetelik, hogy azt kokainbizniszből származó pénzből is finanszírozhatják.