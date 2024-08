Hihetetlen: Pingpongasztal miatt kezdtek tiltakozó akcióba a pécsiek

A pécsi Mezőszél utcában az egyik tízemeletes társasház tövébe telepítendő új pingpongasztal miatt kezdtek tiltakozó akcióba a lakók – írta meg a Bama.hu. A tiltakozás oka, hogy a lakók tapasztalati szerint a jelenleg már meglévő köztéri bútorokat, köztük padokat, asztalokat sem az itteni állandó lakosok használják, hanem leginkább éjszakai tivornyázások alkalmával a környéken albérlőként élő egyetemisták. Továbbá több esetben hajléktalanok találkozóhelyeként szolgálnak, amely jelenségek gyakori okai a lakók és „idegenek” közötti konfliktusoknak.

Munkálatok felfüggesztése

A körzet megválasztott jobboldali önkormányzati képviselője, Barkóczi Csaba a közösségi oldalán a fejleményekről közölte, hogy a tiltakozásról értesítette a Biokom NKft. ügyvezetőjét és a munkálatok felfüggesztését javasolta, ami időközben meg is történt.

Látva, hogy az érintettek körében jelentős elutasítottsága van az utcabútor telepítésének, azt javasoltam, hogy a Mezőszél utca másik oldalán, a mostani helyszíntől 70 méter távolságra található, évtizedek óta itt álló, régi, leamortizált és balesetveszélyes pingpongasztalt cseréljék ki az újra

– fogalmazta meg javaslatát Barkóczi Csaba. Mint megjegyezte, amennyiben azonban az ottani társasházak lakói is inkább szabadulnának az asztaltól, akkor szerinte valamelyik környező általános iskolának kellene felajánlani az eszközt. A nemzeti oldal politikusa kitért arra is, hogy a napokban átvette az aláírások első körét a tiltakozás kezdeményezőitől, akik folytatják a szignók gyűjtését a környező lépcsőházakban, és a nyaralásból most hazatérő szomszédaikat is felkeresik.

Barkóczi Csaba korábban rögzítette, meggyőződése, hogy „az önkormányzat és a polgármester nem mehet semmilyen ügyben öncélúan a lakók akarata ellen, különösen ilyen kérdésekben, amelyek bár apróságnak tűnnek, valójában mégis a legérzékenyebbek: a pécsiek személyes otthonuk körüli komfortérzetét sértik”.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Faludi Imre)