Rétvári helyretette Magyar Pétert: a kórház nem politikai színház!

Cáfolt a kórház

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egészségügyi intézményekben rendezett ámokfutását a Péterfy Sándor-kórház hiteltelenítési, befeketítési kísérletével folytatta, ám ezzel saját maga hitelességét ásta alá még mélyebbre. A baloldal új reménysége a jelek szerint eljátszotta ugyanis, hogy csak nagy nehézségek árán tudott bejutni a kórház épületébe, mert a bejárat le volt láncolva.

A kórház közleményben reagált arra, hogy az európai parlamenti képviselő megrágalmazta őket, és cáfolták a vádakat.

Mint hangsúlyozták: nem igaz az az állítás, hogy munkatársaik a két európai parlamenti képviselőt nem engedték be az intézménybe. Ezzel szemben az a valóság, hogy a közzétett videóban is jól látszik: az épületen belül tartózkodnak. Az ajtót sem a kórházvezetés zárta le, és amint tudomásukra jutott, haladéktalanul gondoskodtak annak soron kívüli kinyitásáról, így csak pár percig volt zárva az érintett bejárat. Arra is kitérnek: az intézménynek több ajtaja van, több irányból is megközelíthetők, ebből következően az sem igaz, hogy a betegek és látogatók nem tudtak bejutni az épületbe. A betegek ezen a napon is megkapták az állapotuknak megfelelő ellátást, és a látogatás is biztosított volt − hívták fel rá a figyelmet.

Magyar Péterék azonban nem akarták a pár méterrel odébb lévő, mindig nyitva lévő bejáratot igénybe venni, amin mindenki közlekedik, holott azt lehetetlenség nem észre venni. Ehelyett már bejutva az épületbe, más vádakat is megfogalmaztak, amelyekre a Péterfy szintén reagált: félrevezetőnek tartják, hogy a kórházban a képviselők jellemzően

nem a léghőmérsékletet vizsgálták, hanem tárgyakét, falakét, így az nem tükrözte a valós hőérzetet.

Magyar Péterék ugyanis azt állították, hogy elviselhetetlen meleg volt ebben az egészségügyi intézményben is. A Péterfy közleményében hozzátette: szomorúnak tartják, hogy a sajtóban megjelent ferdítések, valamint az ilyen és hasonló videók ezt a munkát ássák alá, valamint alkalmasak arra, hogy megingassák mind az egészségügybe, mind az adott intézménybe vetett bizalmat.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Hír TV Napi aktuális című műsorában olcsó politikai haszonszerzésnek nevezte, amit a Tisza Párt elnöke és kollégái művelnek. Szerinte

a politikai akciók az egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalmat akarják aláásni.

Holott az egészségügyi dolgozók mindent megtesznek, hogy a betegek a lehető legjobb ellátást kapják.