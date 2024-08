Orbán Viktor tusványosi beszéde után megmozdult az Északi Áramlat felrobbantása ügyében zajló vizsgálat

„Azt, hogy szó nélkül hagyjuk az Északi Áramlat fölrobbantását, hogy maga Németország szó nélkül hagyja a saját tulajdonában álló vagyontárgyával szemben – nyilvánvalóan az amerikaiak irányításával – végrehajtott terrorcselekményt, és erről egy hangot nem mondunk, nem vizsgáljuk, nem akarjuk tisztázni, nem akarjuk jogilag fölvetni, éppen úgy, mint Angela Merkel lehallgatásánál sem cselekedtünk helyesen, amit Dánia segítségével hajtottak végre, szóval ez nem más, mint a behódolás aktusa.” A fenti mondat Orbán Viktortól hangzott el július 27-én, Tusnádfürdőn.

Érdekes, hogy mindössze néhány héttel később úgy tűnik, a tisztázási folyamatok mégis elindultak, vélhetően nem függetlenül a magyar miniszterelnök világszerte élénk visszhangot kiváltott beszédétől.

A Wall Street Journal most terjedelmes cikkben tárta fel az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantását. A legújabb „félhivatalos” értelmezés szerint a robbantást ukrán katonák követték el 300 ezer dolláros „magánfinanszírozással”, méghozzá annak ellenére, hogy a holland, a német és az amerikai titkosszolgálatok is előre tudtak a Zelenszkij ukrán elnök által is elfogadott tervekről.

Az amerikai lap szerint volt is próbálkozás a CIA részéről a robbantás elkerülésére, és Zelenszkij is meggondolta magát, majd kiadta a művelet leállítását célzó utasítást, jóllehet, ha minden igaz, csak szóban. Az ukrán hadsereg akkori vezetője, a jelenleg Ukrajna londoni nagyköveteként szolgáló Valerij Zaluzsnij ugyanakkor a legújabb narratíva szerint nem fogadta el főnöke utasítását.

Zaluzsnij ugyanakkor tagadta és színtiszta provokációnak nevezte a lap kérdésére az érintettségéről szóló híreket. Az újság megjegyzi azt is, hogy az oroszok szerint a német vizsgálatok eredményei „a Grimm mesék szintjén lévő” kitalációk.