Szabó Tímea védi a védhetetlent

Teljes mellszélességgel állt ki az óbudai korrupciós botrány kapcsán hivatali vesztegetéssel, valamint más bűncselekményekkel gyanúsított Kiss László DK-s polgármester mellett a körzet párbeszédes országgyűlési képviselője, Szabó Tímea a közösségi oldalán – vette észre a Mandiner. A baloldali politikus szerint „Kiss tisztességesen, a III. kerületi lakosok érdekében dolgozik. Őrizetbe vétele pedig aljas politikai provokáció, az ’50-es évek legsötétebb időszakára emlékeztető leszámolás.”

Mindeközben Szabó Tímea a 2010-es kormányváltás óta előszeretettel gyanúsítgatja korrupcióval a kormányoldalt, de most, hogy a saját oldalának képviselőjével szemben merült fel ez a gyanú, már rögtön a hatóságokat vádolja.

Bús Balázs a közösségi oldalán rámutatott, hogy Karácsony Gergely és Szabó Tímea hallgatása azért is beszédes, mert Szabó kampányfőnökét és Karácsony két listás jelöltjét is letartóztatták.

Szabó Tímea korábban mindent tagadott, beleértve azt is, hogy márciusban házkutatást tartottak az óbudai önkormányzatnál, és azt is állítja, hogy az ügy főszereplőjét, P. Gábort sem ismerte. Mindez azért is különös, mert Szabó Tímeát az óbudai választókerületben indította a Párbeszéd. Ráadásul Anonymus óbudai ügyet kirobbantó hangfelvételéből az is kiderült, hogy kokainbizniszből származó pénzből finanszírozhatták korábbi kampányát.

Szabó Tímeát az sem érdekli a korrupció elleni harcban, hogy hány nyomozás van jelenleg is folyamatban párttársa, Karácsony és a Városháza ügyei kapcsán. Pedig a kormányt a parlamentben rendszeresen támadó baloldali politikus még 2022-ben Polt Péter legfőbb ügyésztől kérdezte, hogy „Milyen személyes felelősség terheli a korrupciós helyzet romlásában?” Egy 2021-es felszólalásában azzal vádolta Orbán Viktort, hogy a miniszterelnök és a Fidesz egy bűnszervezetet működtett az ország házában.

De korábban azzal is vádolta a kormányt, hogy nem akar korrupciómentes Magyarországot,

amiért az Országgyűlés igazságügyi bizottságában leszavazták a Párbeszéd hét, korrupcióellenes törvénymódosító javaslatát.