Teljes útzár lesz a szolnoki Szent István-hídon, a Pilisben is nehezebb lesz közlekedni

Újabb üteméhez érkezik a meghibásodott dilatációs szerkezet cseréje a 4-es főút szolnoki szakaszán található Szent István Tisza-híd Debrecen felőli végén. Az új elemek beemeléséhez teljes útzár lesz hétfő estétől másnap hajnalig – tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt., jelenleg félpályás lezárás mellett dolgoznak a szakemberek. Közölték,

a beavatkozásokat Magyarországon egyedülálló technológiával végzik, a dilatációs szerkezetet egyben, daruval emelik be. Ezt az összetett feladatot csak teljes útzár mellett lehet elvégezni. A teljes útzár várhatóan hétfőn 19 órától másnap hajnali 5 óráig tart.

A lezárás idejére a tehergépjárműveknek az M4-es autóút lesz kijelölve terelőútként – tájékoztattak. A teljes útzár nemcsak a gépjármű-, hanem a hídon áthaladó gyalogos és kerékpáros forgalmat is érinti majd.

Máshol is nehezebb lesz a közúti közlekedés: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint a dobogókői úton forgalomra veszélyes fákat vágnak ki jövő héttől, emiatt egy-másfél hónapon át forgalomkorlátozásra kell számítani. Azt írták, az elmúlt évek szélsőséges időjárása miatt a Pilisben is voltak olyan útszakaszok, ahol fiatal fákat is kidöntött az útra a viharos szél vagy a nagyobb mennyiségű, magas víztartalmú tapadó hó – emlékeztettek.

A munkacsoport első körben a 1111-es összekötő út (Budakalász–Dobogókő–Esztergom) mintegy kilenc kilométeres szakaszán végezte el a potenciálisan balestveszélyes fák kijelölését.

A veszélyes fák mintegy fele közúti területen, a másik része pedig az úttól kicsit távolabb van, de kidőlés esetén ugyanúgy balesetveszélyt jelenthetnek a közúton közlekedőkre – emelték ki.

A tájékoztatás szerint a munkálatok jövő szerdán kezdődnek, és várhatóan egy-másfél hónapig tartanak majd a munka összetettsége miatt. Az érintett szakaszon félpályás korlátozást vezetnek be a szakemberek. A munkálatokhoz kapcsolódóan ideiglenesen szalagkorlátokat is el kell bontani, majd azokat vissza kell építeni. A fadöntések egy részének idejére, esetenként 10-15 percre teljes útlezárásra is szükség lesz – áll a közleményben.