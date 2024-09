Államtitkári szintre emelték a fogyatékosügyi érdekképviseletet

– A kormány számára kiemelten fontosak a fogyatékossággal élők, ezért emelték a fogyatékosügyi érdekképviseletet a rendszerváltoztatás óta először államtitkári szintre – mondta a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt, aki a sérült gyermekek napján tartott beszédet a Fővárosi Állat- és Növénykertben, azt mondta,

ez az év legszerethetőbb rendezvénye, amely megmutatja, hogyan tudnak együttműködni, eredményesen összefogni a civilek, a gazdasági társaságok, az önkormányzati intézmények és a kormány.

– A kormány azzal járult hozzá a rendezvényhez, hogy a Volán és a MÁV az egész ország területéről több mint négyezer fiatalt és segítőiket hozta el térítésmentesen Budapestre – fogalmazott a főtanácsadó, aki reményét fejezte ki, hogy jövőre ugyanitt találkoznak.

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára azt hangsúlyozta, hogy Magyarország számára fontosak a fogyatékossággal élők, a kormány pedig sokat tett az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével (ÉFOÉSZ) együtt értük, tanulási és munkalehetőségeik bővüléséért, társadalmi befogadásukért. – De az útnak még nincs vége.

Ez a nap nemcsak arról szól, hogy a gyerekek élvezik az állatkertben töltött időt, hanem egyúttal megmutathatják a világnak, hogy sokan vannak és értékes tagjai az országnak, a társadalomnak

– mutatott rá az államtitkár. Hozzátette, céljuk, hogy segítsék a fogyatékossággal élőket az érdekérvényesítésben és elősegítsék az akadálymentesítést az élet minden területén.

Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke azt mondta, a szervezet 22 ezer tagjából több mint 10 ezren jöttek el a rendezvényre, amelynek célja az is, hogy felhívja a társadalom figyelmét a fogyatékossággal élőkre.

A rendezvényen felszólalt Bercse László, az ÉFOÉSZ társelnöke is, aki azt emelte ki, hogy ez a nap arról szól, hogy jól érezzék magukat, találkozzanak a barátaikkal és új dolgokat tanuljanak, mert a sérült embereknek is nagyon fontos a tanulás, ők is szeretnék megismerni a világot. Megemlítette a Judy projektet is, amelyben más országok fogyatékosügyi szervezeteivel működnek együtt az önálló életvitel kialakításában.

– Az állatkertnek fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért működünk együtt már régóta az ÉFOÉSZ-szel – fogalmazott Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója, aki közölte,

a sérült gyerekek napjára változatos programokkal készültek, ráadásul tavaly óta bővült az állatkert,

hiszen megnyitották a Biodóm külső részét, ahol szürkemarhák, bivalyok és juhok tekinthetők meg, valamint érkezett két barnamedve is az intézménybe.

Az eseményen Vári Attila, a Civilút Alapítvány kuratóriumi elnöke jelképesen átadta a Varázsceruza programban gyűjtött több mint hetvenezer rajzeszközt.