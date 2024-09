Folytatódik a Városliget megújítása + videó

A KRESZ Park és a BalloonFly környezetének rehabilitálásával összesen csaknem harmincezer négyzetméter megújított zöldfelületet vehettek birtokba a látogatók a Városligetben.

A mostani fejlesztésekkel együtt már 270 ezer négyzetméternyi zöldfelület újult meg a Liget Budapest Projektben

– tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Városliget Zrt. Magyarország legnagyobb tájépítészeti megújítása zajlik a Ligetben, jövőre pedig további parkfejlesztésekkel találkozhat a közönség, amelyek a park zöld felületének megújítását és családbarát, valamint sport funkcióinak bővülését jelentik majd.

Az idei parkfejlesztések során teljesen újjávarázsolták a KRESZ Park háromhektáros területét, megújultak a burkolatok, a közlekedési lámpák és a zöldfelületek, elültettek 39 lombosfát, több mint 5600 cserjét és mintegy huszonkétezer évelőt. A rendkívül népszerű légi kilátó, a BalloonFly körül pedig mintegy háromezer négyzetméteren megújították a növényzetet, felújították az utcabútorokat és új sétányokat is kialakítottak a látogatói használati szokásoknak megfelelően.

A Magyar Zene Háza is a megújult Liget része (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Több ezer négyzetméternyi zöldfelületet és növényzetét rehabilitáltak a Kós Károly sétány, a Hermina út és a Konrad Adenauer út által határolt területen is, a kilátóhoz kapcsolódóan pedig megújult az úthálózat és a közvilágítás, valamint az utcabútorokat is felújították. Mindezeknek köszönhetően jelentősen javult a látogatóirányítás, így a léghajózni érkezők kiszolgálása is magasabb szintre lépett.

A Városliget zöldfelületének rehabilitálása 2017-ben kezdődött, az első ütemben a Hermina kutyás élménypark, a Vakok kertje és az Ifjúsági sportpályák újultak meg, összesen 25 ezer négyzetméteren. 2018 és 2020 között a második, több mint 150 ezer négyzetméternyi parkfelületet felölelő ütemben elkészült a Millennium háza melletti Rózsakert, a Városliget legnépszerűbb családbarát helye, a Nagyjátszótér, illetve a sportpályák és a két kilométeres futókör.

Újjászületett a Mőcsényi Mihály botanikus kert, a Piknik kert, a Királydomb és az Ajtósi kutyás élménypark. 2021 és 2023 között a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum környezete újult meg, létrejött a zenei játszótér és kialakult a Hősök terét, valamint az Ajtósi Dürer sort összekötő zöld, virágos Városligeti Promenád.

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott:

Valamivel több mint tíz évvel ezelőtt arra a régóta várt, hatalmas feladatra vállalkoztunk, hogy a Városliget teljes zöldfelületét megújítjuk, sőt, a mennyiségét pedig a kiinduló 60-ról 65 százalékra növeljük.

– Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy ezen vállalásunkat teljesítve évről évre folyamatosan növelni tudjuk a revitalizált parkrészek számát. Nem dőlhetünk azonban hátra, az elkövetkezendő időszakban tovább folytatjuk a Liget parkfejlesztéseit – mondta Gyorgyevics Benedek. Hozzátette: a Nemzeti Galéria építésével pedig „zárókő kerül a Liget kulturális fejlesztéseire is”.

A Magyar Néprajzi Múzeumot választották a világ legjobb középületének Szingapúrban (Fotó: Liget Budapest)

Nagy Balázs, a BallonFly Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a városligeti ballonozás több mint 120 évvel ezelőtt is nagy népszerűségnek örvendő légi attrakció volt, a Szinyei Merse Pál ikonikus festményét megidéző városligeti Ballon-kilátó pedig mára Budapest legújabb jelképévé vált, külföldi turisztikai ajánlók, reklámok, a fővárosit népszerűsítő filmek állandó szereplője.

Eddig közel négyezer órát töltöttünk a levegőben, melyhez mintegy 11 ezer alkalommal emelkedett a ballon a magasba. Kollégáinkkal szemtanúi lehetünk több lánykérésnek, teret adhattunk élőzenei produkcióknak, mentési gyakorlatban is segédkezhettünk 150 méter magasan, és arra külön büszkék vagyunk, hogy húsz méter hosszú olimpiai zászlót is a felemelhettünk a játékok kapcsán.

Az elmúlt két év legkedvesebb és egyben legfontosabb állomása a Liget Budapesttel és Bethesda Gyermekkórházzal kötött együttműködésünk volt, amelynek eredményeként rengeteg, az intézményben tartósan gyógyuló gyermeket repíthetünk a magasba, ezzel is segítve elfelejteni betegségüket – emelte ki Nagy Balázs.