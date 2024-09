Kovács 'Kovi' István színt vallott: „Nagyon káros a pornó, ha gyerekekhez jut el”

Nem lehet gátat szabni a mai pornónak, mert mindenhol és bárki számára szabadon elérhető – mondta Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója A pornó mint tudatipar című kerekasztal-beszélgetésen, melyet az intézet és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett Identitás mint politikai fegyver elnevezésű konferencián tartottak. Az igazgató felidézte: a régebbi pornófilmek mások voltak, mint manapság, és sokkal korlátozottabban lehetett hozzájuk férni. A pornógráfiát úgy definiálta, hogy az mese felnőtteknek, és az a célja, hogy a szexuális fantáziát felkeltse és életben tartsa. A fő kérdés az, hogy a műfaj kinek való, és gyerekek szeme elé kerül-e, mert más szabályozásra nincs lehetőség. Azt is komoly gondnak nevezte, hogy

a pornográfiában mindennek eltűnt a határa, ezeket pedig vissza kell állítani.

Mi is valójában a pornó?

Kovács „Kovi” István négyszeres pornó Oscar-díjas producer, rendező elmondta, hogy 43 éve boldog családi életet él az első feleségével. A pornóproducer szerint neki a konferencián van a helye és örömét fejezte ki, hogy részt vehet ezen az őszinte hangvételű rendezvényen. – Sokak számára én vagyok a sátán, de remélem, hogy a beszélgetés végére ez változni fog – fejezte ki.

Szerinte nem igaz az a közhiedelem, hogy a felnőttfilmeket mindenki nézi, és fontos az is, hogy ez a kifejezés a köztudatba került a pornó alternatívájaként. Leszögezte: felnőttfilmnek az nevezhető, amikor a nemi szervek erektált állapotban érintkeznek egymással és a kamera mutatja a behatolást. Ennek vannak szélsőséges és finomított változatai.

Kiemelte, ebben a műfajban lényegesek az üzleti szempontok, ugyanis a producerek azt gyártják, amit a nézők igényelnek. Saját magát is üzletemberként határozta meg, aki a filmes szakmában dolgozott, és ő mindig azt az elvet tartotta szem előtt a filmekben is, hogy „szeretkezz és ne háborúzz”. A producer állítása szerint egy bizonyos határon nem ment túl, és amikor látta, hogy egyre extrémebb dolgokra van igény, akkor hagyta abba 10 évvel ezelőtt a forgatást. Kiemelte azt is, hogy

18 éven aluli személy még a forgatás helyszínére sem mehet, mert ez sem az erkölcsbe, sem a jogba nem fér bele, a szereplők csak olyan felnőttek lehetnek, akik saját döntésük alapján szerepelnek a filmekben.

Óvni kell a gyerekeket

Kovács István úgy vélte, hogy a pornó műfaja azért feszegeti a határokat, mert ezt korlátozzák a legjobban. Forgatott olyan filmeket, amelyeket aztán betiltottak, mert a résztvevő modell – aki 28 éves volt – 16-17 évesnek nézett ki. Arról is beszélt, hogy ő maga hosszú évekig oktatta a fiatalokat a Youtube-csatornáján arról, hogy a romantika és az udvarlás nem ciki, ami miatt a videómegosztó örökre letiltotta. Egyetértett azzal, hogy a pornó nagyon káros, ha gyerekekhez jut el, szülőként ő is tiltja a nézését. Hangsúlyozta: elsősorban a család felelőssége arról felvilágosítani a gyereket, hogy amit a felnőttfilmekben látnak, az nem a valóság, és azt sem tartja feltétlenül rossz dolognak, ha a szülők és a gyerek együtt néznek meg „valami szolidabb filmet”.

Kovács Istán „Kovi” nem szeretné, ha sátánként tekintenének rá (Fotó: Mirkó István)

Békés Márton úgy vélekedett, hogy Kovi filmjeiben volt történeti szál, fantázia és mese, amit adott időben és helyen szabad ábrázolni, gyermekek szeme elé viszont nem való. A modern pornóval az a gond, hogy hiperrealitást mutat be, vagyis túl valóságos, mert egy centi távolságból tár a nézők szeme elé egy nemi szervet, de emellett parodisztikus és művi is. A Kovi-filmek nem hiperreálisak, csak realisztikusak. A szexualitás része az életnek, ennek a megbomlása viszont gondot jelent, ma a fiatal fiúk nem tudják eldönteni, hogy mi helyes és helytelen – osztotta meg tapasztalatait.

Szerelemből szeretkezz!

Mint az igazgató elmondta, a „legfelforgatóbb” felhívást 2008-ban látta egy graffitin, ahol azt írták: szerelemből szeretkezz. – Ettől forradalmibb gondolat ma nem létezik, egy ilyen felhívás kőkeményen ellenáll a globális digitális diktatúrának, ebből szökken szárba a család és a nemzet, ez nem árusítható ki.

Szexre szükség van, fontos egy jó házassághoz, fajfenntartási kérdés és az örömszerzés forrása.

Emiatt nem szabad pánikolni, de szabályozni kell és a szexfilmeket visszaszorítani oda, ahol újra csábítóvá válnak, mert a csábítást vette el tőlünk a világ. Hihetetlenül jól kinéző, hosszú szőke hajú, modellalkatú fiúk és magukat Billie Eilishoz hasonlóan zöldre festett hajú lányok nem fognak egymással összejönni, mert a lányoknak nem fognak náluk fiatalabbak választani, a fiúk pedig azt szeretnék, ha náluk idősebb nők vezetnék be őket a gyönyörök világába – vélekedett Békés Márton.

Felfoghatatlan pénzek mozognak a pornóiparban

Szabó László kommunikációs szakember arról beszélt, hogy a pornógráfiát nem lehet definiálni, de amikor meglátjuk, akkor tudjuk, hogy erről van szó. Felidézte: mást tekintettek pornográfiának a görögök korában és a fogalom mást jelent ma, nincs rá konkrét definíció, az adott kor szociális és kulturális környezete határozza meg, hogy mit tekintünk annak. A határok mindenben elmosódtak, például a drogfogyasztásban is, pedig van egy olyan határ, amit nem kellene átlépni. A ketrecharcban is brutális jelenetek láthatók, ezeket 20 évvel ezelőtt még nem tekintették sportnak. Kérdés, hogy lehet-e úgy beszélni a pornóiparról, mint erkölcsös dologról, valamint arról, hogy a pornó az életünk része lett. – Ne tegyünk úgy, mintha kontroll alatt tudnánk tartani, ez képtelenség.

A pornóiparból származó bevétel jelentős része az illegalitásban és a feketegazdaságban működik, hozzávetőleg 130-150 milliárd dollárt tesz ki, ami a magyar államháztartás évi költségvetésének nagyjából a háromszorosa

– mutatott rá.

A pornóban mindenki találhat valamint

Horváth Oszkár producer, műsorvezető kijelentette, hogy a mai pornográfia nagyon közeli grafikus ábrázolás. A pornó egyre hozzáférhetőbb, ma egy film hat percre van vágva, amiben akár lehet 50 jelenet is. Az nem a realitás, hogy negyvenen állnak sorba és 10 másodpercenként cserélik egymást – mutatott rá. Szerinte sokan azért szeretik az ilyen filmeket, mert lehet, hogy szörnyű gyerekkoruk volt, ezért abban találnak megnyugvást, ha eljátszanak valamit, ami nem valós, de szélsőséges. Az viszont a kihalásunkhoz vezetne, ha az emberek a grafikus pornóra indulnának be, de erre nem lát esélyt.

Abban mindenki egyetértett, hogy a gyerekeket meg kell védeni a pornótól (Fotó: Mirkó István)

Mint fogalmazott, a pornó annyira szerteágazó, hogy egy kis szemérmeskedés leküzdése után mindenki találhat benne valamit, ami nem lóg ki a fantáziájából. Ma már megmosolyogtatóak a kilencvenes évek filmjei, mert az emberek nem ügy öltöznek mint akkor, de az is meghatározza a mai pornófilmek színvonalát, hogy a készítők mekkora költségvetésből tudnak gazdálkodni. A hatpercesen hozzáférhető epizódok egyre durvább dolgokat fognak mutatni, ma például az a norma, amit Horváth Oszkár először pornófogyasztásának nyolcadik évében látott, és azóta már több mint tíz év eltelt. Szólt arról is, hogy

a gyerekeknek a felvilágosítást a családban kell megkapniuk, mert gyakran a családi problémák vezetnek a szexuális ízlésben megmutatkozó extrémitáshoz.

Ugron Zsolna, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója úgy vélekedett: az interneten fellelhető a pornográfia annyira valóságos, hogy nem lehet kikerülni. Sok természetes dolgot tabusítunk, ez történik a szexualitással is, ami az élet része. A szülők ezt gyakran elrejtik, pedig az ötéves gyerek mobilján ott a pornó. a fiatalok pedig máshol nem látnak szexualitást, és egyből az extrémitásokkal szembesülnek. – Most nő fel egy generáció, akik kizárólag ezen szocializálódnak, nem lehet tudni, hogy mi lesz ennek a következménye – jelentette ki.