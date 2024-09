Lázár János: Visszanyerte régi pompáját az egri bazilika

„Amikor templomot újítunk fel, azzal a közösséget szolgáljuk. Hiszen erős nemzet csak erős közösségre épülhet” – írta közösségi oldalán Lázár János.

Az építési és közlekedési miniszter kiemelte,

az egriek méltán lehetnek büszkék az egri bazilikára, hiszen egy átgondolt, széles körű beruházásként nemcsak magát az épületet restaurálták, hanem annak környezetét is parkosították és rendezték.

A régi-új pompáját visszanyert bazilikát Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg.

Az elmúlt években a bazilika minden szeglete megújult, a belső tér felújítása két ütemben valósult meg. Az oltáriszentséget őrző tabernákulum környezete, a szószék és a mellette álló szemben miséző oltár is, ez utóbbit le kellett bontani, amikor ketté volt osztva a felújítás alatt a bazilika, a régi oltár helyett pedig új épült – ugyanabból a kőből, melyből a szószék is készült korábban: pusicsei márványból. A szószék mintázata került az új oltárra is.

Restaurátoroknak köszönhetően újra régi pompájukban láthatók a freskók, festmények, az oltárképek, a régi, értékes bútorokat is megmentette az érsekség. A szentélyben az oszlopokat aranyoztatták, a főhajóban műmárvány bevonatot kaptak, a pillérek pedig vörös márvány színűek, ezek a színek dominálnak a padlón is.