Demszky „szakértelme” kísért a fővárosban

A mai napig kísértenek Demszky Gábor városvezetési döntései, most éppen az Örs vezért téri metróállomás elfuserált tetőszerkezete okoz gondot.

A tizenöt évvel ezelőtt 1,2 milliárd forintért felújított végállomásnál kialakított tető ugyanis átereszti a vizet,

így hiába a fedett terület, az utasok eláznak, ha nem figyelnek.

A Metropol felidézte, az Örs vezér terét érintő

beruházást Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester is megígérte 2019-ben, aztán egy huszáros mozdulattal lehúzta a listáról, végül az állam vette kézbe az agglomeráció közlekedését is érintő fejlesztést, az M2 és a H8-as/H9-es HÉV összekötésének megvalósítását.

De, mint írták, a zuglói közlekedési csomópont már az SZDSZ-es Demszky vezette főváros idejében is több sebből vérzett, az 1,2 milliárdos beruházás többek szerint pénzkidobás volt, ugyanis annak nem volt része az M2 és a H8-as/H9-es HÉV összekötése, amiről már akkoriban is szó volt.

A portál emlékeztetett, idén tavasszal nyújtották be a környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges dokumentumokat, az engedélyezési és a kivitelezés terveinek közbeszerzési eljárása után pedig, azaz két-három év múlva elindulhat maga a kivitelezés is. Pár év múlva tehát teljesen megváltozik az Örs vezér tere, amivel a Demszky-féle, nem túl hatékony tetőt is lecserélik, de új sínszakasz, HÉV-kocsik, valamint egy P+R-parkoló is lehetővé teszi majd, hogy az agglomerációban élők átszállás nélkül eljuthassanak a belvárosba.