Egy lépéssel közelebb kerültünk a hazai erdők megmentéséhez

Elkészült Magyarország első modern, hűtött makktárolója Abaligeten, amely lehetőséget ad arra, hogy a hazai erdeinkből és a távolabbi helyekről beszerzett makkokat biztonságosan tárolják a kiültetésig.

Az aszályos időszakok miatti bükk- és fenyőszáradás mellett a tölgyekre is hat a változó klíma, makktermésük kiszámíthatatlan, Magyarország erdőállományának meghatározó fafaja így a klimatikus viszonyok miatt sok helyen egyre kevésbé képes a természetes, lehullott makktermésről való megújulásra – magyarázta Ripszám István, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója.

Az erdész kiemelte, a jelenleg zajló klímaváltozás során a tölgyesek megmaradásának fontos feltétele az emberi hozzájárulás: a déli származású szaporítóanyagok alkalmazásával az erdészek lényegében a természetes alkalmazkodási folyamatokat gyorsítják fel, segítve ezzel a tölgyeseket a klímaadaptációban.

Ripszám István, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója a klímaváltozás miatt megbetegedett fát mutat. Fotó: Kurucz Árpád

Az erdészek tehát gyűjtik, illetve más termőhelyekről szerzik be a makkot, amit azután – az erdőterületre történő – kiültetésig tárolnak. Noha korábban is volt rá példa, hogy kisebb vermekben, fűtetlen épületekben tárolták a makkot, a klímaváltozás ezt a módszert is megnehezíti, hiszen a makknak a felhasználásig optimális, kevéssé változékony körülményekre van szüksége.

Tisztítás, hőkezelés és hűtött tárolás

A hűtött makktároló viszont segít, hogy a termés ideális körülmények között lehessen, amíg végül nem ültetik el. Ám ahhoz, hogy a makkot fel tudják használni az erdészek a későbbiekben is, a termés egy többlépcsős előkészítésen megy keresztül: elsőként egy mosóberendezés a makkot vízáram és nagy nyomású levegő segítségével megtisztítja a szennyeződéstől, majd a megtisztított termés hőszigetelt, lecsukható fedéllel rendelkező hőkezelő kádakba kerül.

– A hőkezeléshez szükséges hőenergiát 110 kW teljesítményű fatüzelésű kazán biztosítja a környezettudatosság jegyében. A kádakban az előre beállított üzemelési hőmérséklet elérését követően 2,5 óra hosszan folyik a hőkezelés 41 fokon, mely folyamatot a kádanként felszerelt PLC-vezérlés automatikusan irányít. Innen a hőkezelt makk az adagoló szerkezetbe, onnan pedig végül műanyag ládákba kerül, melyeket egymásra helyezve raklapokon tárolunk az optimális helykihasználás miatt a hűtőkamrákban –10 és + 10 Celsius-fok között, 98 százalék relatív páratartalom mellett egészen a kiültetésig – magyarázta Ripszám István, aki egyben kiemelte:

– Ez a technológia biztosítja, hogy az egészséges szaporítóanyagot akár egy éven át tárolhassuk. Ennek különösen azért nagy a jelentősége, mert a klímaváltozás miatt mindinkább előtérbe kerül a Kárpát-medencében honos tölgyfajok, de tőlünk délkeletre elhelyezkedő termőhelyekről beszerzett, a szárazságot jobban tűrő makktermésének alkalmazása az erdőfelújítások során. A makktároló tehát lehetőséget ad a saját egészséges makktermésünk megőrzésére és a távolabbi helyekről beszerzett szaporítóanyagok biztonságos tárolására.

A modern makktároló lehetőséget ad arra, hogy a termést optimális körülmények között tárolhassák a kiültetésig. Forrás: Mecsekerdő Zrt.

A makktároló kapcsán Zambó Péter erdőkért és földügyekért felelős államtitkár emlékeztetett, hazánk zöldvagyonának legjelentősebb eleme, a több mint 2,2 millió hektár erdőnk érintett a klímaváltozásban. – Az erdészek és az állami tulajdonú erdészeti társaságok jelenleg egyik legfontosabb feladata, hogy a modern technológia és az erdészeti tudomány eredményeinek felhasználásával operatív klímaadaptációs megoldásokat dolgozzanak ki és valósítsanak meg. Erre a klímaadaptációs operatív cselekvésre példa ez a korszerű, hűtött makktároló, amely remélhetőleg nagyban járul hozzá a Mecsek tölgyeseinek hosszú távú egészségéhez – összegezte Zambó Péter.