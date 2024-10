Gyorsabb vasúti közlekedés Budapest és Bécs között

„Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld)–Hegyeshalom vonalon”

A Budapest és Hegyeshalom közötti 1-es számú vasútvonal Magyarország legnagyobb áruforgalmat, belföldi és nemzetközi személyforgalmat egyaránt lebonyolító vonala, egyúttal fontos szerepet tölt be Európa vasúti közlekedésében. A MÁV a magyar kormány jóváhagyásával és az Európai Unió támogatásával ezen a vonalon a szűk keresztmetszetek felszámolását és a vasúti átjárhatóság növelését tűzte ki célul, ezáltal megbízhatóbbá és pontosabbá válik a közlekedés. A projekt célja a Budapest–Bécs vasúti összeköttetés színvonalának javítása, amelyet követően bővíthetővé válik a menetrendi kínálat és tovább csökkenthető a járatok menetideje. Az új menetrendi szerkezetben várhatóan napi 16 pár járat kapcsolja majd össze a magyar és osztrák fővárost, a jelenleginél várhatóan rövidebb menetidővel. A változással a Győr–Bécs nemzetközi kapcsolat színvonala is javul, és csökken a Budapest és Győr közötti menetidő is. A két főváros között közlekedő nemzetközi vonatok menetidejének csökkenése magával vonja a Budapest környéki elővárosi közlekedés felgyorsítását is.

Ehhez szükséges beruházások, amelyeket a projekt tartalmaz:

Korszerű központi forgalomirányítási (KÖFI) berendezés kiépítése a teljes vonalon,

ETCS L1-szintű vonatbefolyásoló berendezés fejlesztése,

Biztosítóberendezések beltéri elemeinek teljes cseréje és kezelőfelület-csere Hegyeshalom, Tata, Almásfüzitő- felső állomáson, biztosítóberendezés korszerűsítése a kezelőfelület cseréjével Komárom állomáson.

Fotó: MÁV

A MÁV a teljes vonalon továbbfejleszti a vonatbefolyásoló rendszereket és központi forgalomirányító rendszert épít ki. Almásfüzitő-felső, Hegyeshalom és Tata állomáson megújulnak a biztosítóberendezések állomásokon belüli elemei. Komárom állomáson a megbízott kivitelezők cserélik a biztosítóberendezés kezelőfelületét. Hegyeshalomban már megújult a biztosítóberendezés és az áramnemváltó berendezés, így a megállás nélküli határátmenet üzembe helyezésének feltételei a tervezett határidőben megvalósultak, és lehetőség adódik a megállás nélküli, 100 km/órás áthaladásra. A „Budapest–Bécs gyorsítás” projekt első, pilot üzeme 2023. december 10-én kezdődött meg, két pár Hegyeshalomban áthaladó Railjet Xpress vonattal. A menetidő ezáltal még nem csökkent, de több tartalék áll így rendelkezésre.

Az utasok számára jelentős változást hozhat ez a munka: pontosabb és sűrűbb lehet a vonatközlekedés, javul az utastájékoztatás, csökken a menetidő, megállás nélkül közlekedhetnek a nemzetközi szerelvények a magyar–osztrák határon. A vasúti közlekedés feltételeinek a javítása az áruszállító vonatok közlekedtetésére is pozitív hatással lehet.

A beruházás költségvetése 27 137 805 341 forint, amelyhez az Európai Unió az Európai hálózatfinanszírozási eszközből (CEF) 15 920 340 348 forint támogatást tett elérhetővé, a projekthez a hazai költségvetés 11 217 464 993 forinttal járul hozzá.

Ugyan nem közvetlenül a projekt része, de a megállás nélküli határátmenet lehetővé tétele érdekében a MÁV–Start 12 mozdonyvezető ausztriai képzését tette lehetővé. Mivel a vasúttársaság mozdonyvezetői tavaly sikeres vizsgát tettek Ausztriában, így Hegyeshalom és Bécs között is továbbíthatnak személyszállító járatokat. Ennek köszönhetően napi két pár Railjet vonat már hegyeshalmi megállás nélkül közlekedik. Osztrák mozdonyvezetőknek is indul képzés Magyarországon a tervek szerint idén, így a következő szakaszban háromra emelkedhet a megállás nélküli vonatpárok száma.

Az 1-es vonali CEF projekt befejezésének tervezett dátuma 2024. december 31. A nemzetközi vonatok menetrend szerinti közlekedési idejének változása ugyanakkor mástól is függ. Így például a megállások számának (Tatabánya, Mosonmagyaróvár, Hegyeshalom) csökkentése a nemzetközi járatok esetében, emellett az osztrák vasúton történő pályafelújítások is befolyásolják az alapvető cél elérését. Osztrák oldalon jelenleg zajlik a pályafelújítás, az ÖBB 2028-ra ígéri az országhatár és Bécs közötti vonal rekonstrukciójának a befejezését. A vonatbefolyásolási rendszerek összehangolása (az ETCS L1-L2 szintváltás kiépítése) a két ország között azonban vélhetően már 2024 végére megtörténik az osztrák és magyar vasúttársaságok közötti műszaki együttműködés eredményeként. (X)