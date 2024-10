Ilyen egy falu a kihelyezett kormányülés alatt

Tapasztalható, hogy a kormány az elmúlt időszakban komoly figyelmet fordított Geszt fejlesztésére is. A helyiek szerint a megújult Tisza-kastély hatalmas lehetőséget jelent a falu számára. A településen a napokban tartják a kihelyezett kormányülést a Tisza-kastélyban. A faluban az ülés előtt Orbán Viktor és Lázár János egy családot is meglátogatott – írja a Beol.

Geszt két miniszterelnököt is adott Magyarország számára. Tisza Kálmán 1875 és 1890 között, Tisza István pedig két alkalommal, 1903 és 1905, majd 1913 és 1917 között volt miniszterelnök.

A kormány még sosem ülésezett a faluban

Bár jártak országos, sőt nemzetközi szinten is jelentős politikusok a Tisza-kastélyban, szervezett formában nem tartottak itt kihelyezett kormányülést a Tiszák idejében sem – mondta Brandt Krisztián, Geszt polgármestere. Majd kiemelte: óriási megtiszteltetés, hogy az ország vezetése Geszten tartózkodik.

A kihelyezett kormányülés miatt az önkormányzatra nem hárul plusz feladat. Minden intézmény működik a szokásos módon, ügyelnek a közterületek gondozottságára, rendezettségére.

Csak a Tisza-kastély környékén zártak le egy minimális részt biztonsági okokból, de ez a családi házakat nem érinti, mindenki tud közlekedni.

Kiemelt figyelmet fordít Gesztre a kormány

Egyértelmű, hogy az elmúlt években komoly figyelmet fordított és fordít most is a kormány Gesztre – hangsúlyozta a polgármester. Majd rámutatott: a felújított Tisza-kastélyt nyáron, a nemzeti összetartozás napján, Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében adták át. A kastélyt az átadása óta több mint 15 ezer látogatót fogadott.

Brandt Krisztián kedvezőnek nevezte ezt a fokozott érdeklődést. Úgy véli, hogy komolyabb fejlődési pályára állhatna Geszt, ha Románia is csatlakozna a schengeni övezethez, hiszen ha nem lenne ilyen formában határ, akkor az anyaország határán túli város, Nagyszalonta mindössze kilenc kilométerre, Nagyvárad pedig 35 kilométerre lenne Geszttől. Ez minden téren, az életminőségben, a gazdaságban, a munkalehetőségekben egyaránt segítené a helyieket.

A helyiek pletykákból tudták, hogy kihelyezett kormányülés lesz

Voltak pletykák arról, hogy kihelyezett kormányülés lesz, nem véletlen, hogy vasárnaptól csütörtökig lezárták a Tisza-kastélyt és a parkot – mondták a helyiek. Azt is elmondták, hogy a mindennapokban nem tapasztaltak semmiféle változást a kihelyezett kormányülés miatt, legfeljebb annyit, hogy nagyobb a forgalom és a rendőri jelenlét a faluban.

A falu lakói azt is elmondták, hogy a felújított kastély miatt sok elszármazott tér vissza Gesztre, akik szintén örülnek annak, hogy csodálatosan rendbe tették az épületet és környezetét.

A kormány tagjai többször is bejelentkeztek a helyszínről

A kormány tagjai a közösségi oldalaikon folyamatosan jelentkeznek be Gesztről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többek között arról számolt be, hogy a kihelyezett kormányülés előtt félmaratont futott Biharugra és Geszt között. Orbán Viktor és Lázár János a kihelyezett kormányülés mellett egy helyi családot is meglátogatott. Vitályos Eszter is beszámolt a „maratoni” kormányülésről. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter pedig feltett egy kérdést a Tisza-kastélyból, hogy kik vettek részt a történelmi tarokkpartin.

Olyan volt, mintha ezer éve ismernék egymást

– Váratlanul ért a látogatás – mondta Ilyésné Turbucz Nikoletta. A családanya szerint mind Orbán Viktor, mind Lázár János nagyon barátságos és meglepően közvetlen volt, olyan volt, mintha „ezer éve ismernék egymást”.

A kormányfő a négyéves Dani és a másfél éves Milán számára ajándékot is hozott – focilabdát és csokoládét –, közösen játszottak is, a fiúk pedig megmutatták a polcon sorakozó játékaikat.

Ilyésné Turbucz Nikoletta azt is elmondta, hogy többek között beszéltek a házukról, hogy azt az önrész mellett állami támogatásból, csokból és babaváró hitelből vásárolták, újították fel, valamint a munkalehetőségekről, hogy Nikoletta a helyi Biztos Kezdet Gyerekházat vezeti, míg férje, Attila a Tisza-kastélyban karbantartóként ténykedik.

Sokat jelent Gesztnek, hogy megújult a Tisza-kastély

Eddig is itt volt a Tisza-kastély, de leromlott állapotban, és a falura is ráfért bőven a megújulás – mondta Ilyésné Turbucz Nikoletta. Úgy véli, 2015 után lehetett tapasztalni, hogy valami elindult, hiszen megújították a közutat Nagygyanté és Geszt között, hogy vadonatúj óvoda, általános iskola és konyha épült.

Ezek a fejlesztések hatalmasat lendítettek a településen,

az pedig ugyancsak további óriási lökést ad Geszt számára, hogy megújították a Tisza-kastélyt – emelte ki.