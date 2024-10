Ilyen hatással van a szervezetünkre a meleg, nem csak a nyári forróság, az őszi és májusi hőhullám sem jó

Az adatokból kiolvasható az is, hogy az egyéni tényezők is befolyásolják, hogyan reagálunk a hőségre. Például minél idősebb valaki, annál kevesebbet alszik egy 25 fok feletti középhőmérsékletű napon. A 18–40 éveseknél az alvásveszteség átlagosan 6 perc, a 41–60 éveseknél 12 perc, míg a 61 évesek és idősebbek esetében 26 perc. Emellett az alacsonyabb végzettségűek és a férfiak is jobban ki vannak téve ennek a hatásnak.