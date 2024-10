Már minden eddiginél többet tudunk az új KRESZ-ről, itt vannak a legújabb részletek

Szóba került a kaszkadőrvezetés is, amely, bár nem jogi fogalom, a drifteléshez kapcsolódik és amely alatt a sűrű forgalomban haladók közötti szlalomozáshoz hasonló, veszélyes járművezetői magatartást értettek. Ezeket nyilván most szabad csinálni a KRESZ alapján, de egyértelműbbé tennék a tiltást. Változnak az indexelés szabályai is, amelyek az időtartamra vonatkoznak majd.

Dudálgatni sem lehet majd csak úgy idegből bele a világba, a tervek szerint ugyanis hangjelzés, dudálás „rövid ideig adható” figyelemfelhívás miatt, de csak baleset-megelőzés érdekében.